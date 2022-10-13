Nasıl biriyle evleneceğini merak ediyor musun? Bu test sana evleneceğin kişi hakkında bilgiler verecek

Eğer nasıl biriyle evleneceğini merak ediyorsan haydi teste! Senin için hazırlanan testi çözerek nasıl biriyle evlenebileceğini öğren bakalım.
Nasıl biriyle evleneceksin?
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Seni biraz tanıyalım! Cinsiyetin nedir?
2/10
Peki, yaşını öğrenebilir miyiz?
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En güçlü yönün nedir?
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Sence en zayıf özelliğin nedir?
5/10
Sevgilinle yapmak istediğin bir faaliyet seç desek hangisini seçerdin?
6/10
Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi olurdu?
7/10
Yaşadığın ilişkileri düşündüğünde hepsinin ortak özelliği neydi?
Kararlı ve azimli kişilerdi
Esprili ve eğlenceli insanlardı
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Eşinizin hangi mesleği yapmasını isterdiniz?
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Senin için uzun süreli ilişkinin sırrı nedir?
10/10
Üzgün hissettiğinizde ne yaparsınız?
Arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışırım.
Anlık kararlar verip uygularım.
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