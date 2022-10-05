Kaç yaşında evleneceğini öğrenmek istiyor musun? Bu testin cevabı evlilik yaşını söyleyecek

Peki, sen de hiç kaç yaşında evleneceğini düşündün mü? Eğer kaç yaşında evleneceğini merak ediyorsan bu eğlenceli test ile öğrenebilirsin!

Kaç yaşında evleneceksin? 1/7 Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 2/7 Cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Ne fark eder? 3/7 Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet Hayır Bazen Ara sıra İlerleyen zamanda Henüz değil. 4/7 Evliliğe karşı bakışını hangisi en doğru şekilde yansıtıyor? Evlilik güzel şey, her insan yaşasa keşke. Evlenmek mi? Teşekkür ederim yeterince sıkıntım var. Doğru zamanda yapılan evlilik tadından yenmez. Bazen dünyanın en güzel şeyi gibi geliyor. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene… Evlenmek güzel ama hazır hissettiğinde. Bir hayatı sürdürmek bu kadar zorken evlilik mi? 5/7 Çocuğunun olması fikri sana nasıl hissettiriyor? Bana harika hissettiriyor. Düşünsenize size bağlı küçücük, tatlı bir çocuk... Bu durumun hayali bile korkunç! İlerleyen zamanda neden olmasın? Şu anlık bir şey hissettirmiyor. Kaç çocuk olduğuna göre değişir. Sorumluluk almak gerekmese güzel şey aslında. Hiçbir şey hissettirmiyor. 6/7 Diyelim ki eşin hayal ettiğin biri gibi çıkmadı… Ne yaparsın? Onu o olduğu için seviyorum. Boşarım çok net! Belki zamanla düzelir? Bu yaştan sonra birini düzeltemem. Her insanın kusurları olur canım. Hayal ettiğim gibi birisi değilse neden eşim olsun ki? 7/7 Eşin sana bir hediye aldı ancak beğenmedin. Nasıl bir tepki verirdin? Çaktırmazdım. O kadar düşünmüş sonuçta. Beğenmediğimi açık açık söylerdim. Beni hiç mi tanımamış? Bir dahakinde daha güzelini alır. Eşim almış o kadar da olsun! Beğenirim ya.