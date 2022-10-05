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Kaç yaşında evleneceğini öğrenmek istiyor musun? Bu testin cevabı evlilik yaşını söyleyecek

05.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu insan gelecekte yaşayacağı düğünü hayal eder… Bu hayal, insanları zaman zaman "Acaba kaç yaşında evleneceğim?" sorusunu sormaya itebilir.

Kaç yaşında evleneceğini öğrenmek istiyor musun? Bu testin cevabı evlilik yaşını söyleyecek

Peki, sen de hiç kaç yaşında evleneceğini düşündün mü? Eğer kaç yaşında evleneceğini merak ediyorsan bu eğlenceli test ile öğrenebilirsin!

Kaç yaşında evleneceksin?

1/7

Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
2/7

Cinsiyetin nedir?

Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
3/7

Evlenmeyi düşünüyor musun?

Evlenmeyi düşünüyor musun?
Evet
Hayır
Bazen
Ara sıra
İlerleyen zamanda
Henüz değil.
4/7

Evliliğe karşı bakışını hangisi en doğru şekilde yansıtıyor?

Evliliğe karşı bakışını hangisi en doğru şekilde yansıtıyor?
Evlilik güzel şey, her insan yaşasa keşke.
Evlenmek mi? Teşekkür ederim yeterince sıkıntım var.
Doğru zamanda yapılan evlilik tadından yenmez.
Bazen dünyanın en güzel şeyi gibi geliyor.
Bence evlenmeliyiz hem de bu sene…
Evlenmek güzel ama hazır hissettiğinde.
Bir hayatı sürdürmek bu kadar zorken evlilik mi?
5/7

Çocuğunun olması fikri sana nasıl hissettiriyor?

Çocuğunun olması fikri sana nasıl hissettiriyor?
Bana harika hissettiriyor. Düşünsenize size bağlı küçücük, tatlı bir çocuk...
Bu durumun hayali bile korkunç!
İlerleyen zamanda neden olmasın? Şu anlık bir şey hissettirmiyor.
Kaç çocuk olduğuna göre değişir.
Sorumluluk almak gerekmese güzel şey aslında.
Hiçbir şey hissettirmiyor.
6/7

Diyelim ki eşin hayal ettiğin biri gibi çıkmadı… Ne yaparsın?

Diyelim ki eşin hayal ettiğin biri gibi çıkmadı… Ne yaparsın?
Onu o olduğu için seviyorum.
Boşarım çok net!
Belki zamanla düzelir?
Bu yaştan sonra birini düzeltemem.
Her insanın kusurları olur canım.
Hayal ettiğim gibi birisi değilse neden eşim olsun ki?
7/7

Eşin sana bir hediye aldı ancak beğenmedin. Nasıl bir tepki verirdin?

Eşin sana bir hediye aldı ancak beğenmedin. Nasıl bir tepki verirdin?
Çaktırmazdım. O kadar düşünmüş sonuçta.
Beğenmediğimi açık açık söylerdim.
Beni hiç mi tanımamış?
Bir dahakinde daha güzelini alır.
Eşim almış o kadar da olsun! Beğenirim ya.

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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğru tahmin bekarken düşündüklerimi seçtim 23 yaşına kadar evleneceksin dedi 11 yıl önce 23 yaşımda evlenmiştim. ama siz yinede inanmayın gençler. Bide evlenmeyin olm
yaşım 26. yaş grubu olarak 25-34 kısmını işaretledim. Bana en geç 23 yaşına kadar evleneceksin diyor. Evlendim de haberim mi yok acaba. Benim eşim kimse çıksın ortaya 3 sene önce evleneceğiz.
Al benden de o kadar aynısı:)

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