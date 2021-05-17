“Nasipse Adayız” filmi Belgrad Film Festivali'nden ödülle ayrıldı

Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı “Nasipse Adayız” koronavirüs tedbirleri kapsamında vizyona girmedi. Ancak ödüllü filmle seyircisi Netflix üzerinden buluşuyor.

Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal, duygu ve düşüncelerini festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in "Drina Köprüsü" olması ve yıllar sonrasında "Bir Zamanlar Anadolu" filmiyle Sırbistan'a Emir Kusturica'nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica'nın kendisine hediye olarak aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu ifade etti.

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta konuk olarak onlara eşlik ediyor.

(AA)



