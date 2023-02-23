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Nasuh Mahruki depremde yaşadıklarını anlattı! “Can kurtarmak için annemin cenazesine gitmedim”

23.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olan ve AKUT'un kuruluşunda yer alan Nasuh Mahruki Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. 1999 depreminde arama kurtarma ekibinde birçok insana yardımcı olan Mahruki depremin ardından yaşadıklarını anlattı.

Nasuh Mahruki depremde yaşadıklarını anlattı! “Can kurtarmak için annemin cenazesine gitmedim”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye’de depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Marmara’da 1999 yılında gerçekleşen depremin kahramanlarından olan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki o yıllarda yaşadıklarını Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a anlattı. Mahruki annesinin ölümünün ardından yaşadıklarını anlatırken konuşmakta zorlandı.

“ANNEMİN VEFAT HABERİNİ ALDIM AMA…”

Annesini 1999 depreminde kaybettiğini açıklayan Nasuh Mahruki can kurtarmak için yanına gitmediğini açıkladı. Mahruki “Annemin vefat haberini aldım ama bir düşündüm gitsem neye yarayacak. Burada dünyanın işi var. Onu kafamda bir yere kapattım ve dört gün sonra açtım. Dört gün açmadım… O dönem onu yapmam gerekiyordu.” dedi.

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Çınar’ın “O dört günün sonunda sen annenle nasıl vedalaştın?” sorusunu ise Mahruki “Bu söylemesi zor herhalde. Yazmak daha kolay olur. Bunu ancak yazarak anlatabilirim” yanıtladı.

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“ANLATILMAZ YAŞANIR BİR HİS”

Gökhan Çınar’ın “Hayat kurtarmanın nasıl bir hissi var?” sorusu üzerine Nasuh Mahruki bu anları anlattı. Mahruki “Anlatılmaz yaşanır bir hissi var. Onu tarif etmek mümkün değil. Çünkü bir hayat kurtarmak o kişinin bundan sonra aslında yaşamayacağı ömrünü ona armağan etmek demek. Bir tek ona armağan etmek demek de değil; onun eşi, ailesi, çocukları, anası, babası, dostları… Bir tek onu kurtarmıyorsun mesela onun sevdiklerini de kurtarıyorsun.” yanıtını verdi.

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Nasuh Mahruki anne

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