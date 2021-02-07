Natalie Portman: Çocukken cinselleştirilmek...

Natalie Portman kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Portman, sinema kariyerine 1990'ların ortalarında başladı ve 1994 yapımı Sevginin Gücü (Léon: The Professional) ve 1996 yapımı Harika Kızlar (Beautiful Girls) gibi filmlerde "karanlık, biraz seksi, genç kız rolünü" oynayarak ün kazandı.

Dax Shepard'la Armchair Expert (Koltuk Uzmanı) podcastine çıkan Portman, bu rolleri oynamanın medyada “Lolita” gibi resmedilmesine yol açtığını itiraf etti. Portman, “Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu" dedi.

Independent Türkçe'nin haberi göre; 39 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:

"O yaşta kendi cinselliğiniz var, kendinize ait arzularınız var ve bir şeyler keşfetmek istiyorsunuz, açık olmak istiyorsunuz; ama daha yaşlı erkekler sizinle ilgilendiğinde ister istemez güvende hissetmiyorsunuz ve 'Hayır, hayır, hayır hayır hayır' diyorsunuz."

Kendini korumak için nasıl "kaleler" inşa ettiğini anlatan oyuncu "iffetli" olduğuna dair bir imaj çizdiğini de söyledi.

Oyuncu, "Bunu bilinçli olarak geliştirdiğimin farkındayım çünkü kendimi güvende hissetmemin bir yoluydu" dedi.



