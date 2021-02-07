MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Natalie Portman: Çocukken cinselleştirilmek...

Natalie Portman: Çocukken cinselleştirilmek...

07.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Natalie Portman: Çocukken cinselleştirilmek...

Natalie Portman, ergenlik döneminde medya tarafından cinselleştirilmesinin ardından kendini korumak için nasıl "kaleler" ördüğünü anlattı. Portman korunmak için kendisine "süper ciddi" ve "iffetli" imajı oluşturduğunu söyledi.

Natalie Portman kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Portman, sinema kariyerine 1990'ların ortalarında başladı ve 1994 yapımı Sevginin Gücü (Léon: The Professional) ve 1996 yapımı Harika Kızlar (Beautiful Girls) gibi filmlerde "karanlık, biraz seksi, genç kız rolünü" oynayarak ün kazandı.

Dax Shepard'la Armchair Expert (Koltuk Uzmanı) podcastine çıkan Portman, bu rolleri oynamanın medyada “Lolita” gibi resmedilmesine yol açtığını itiraf etti. Portman, “Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu" dedi.

e963b5a6aa14ede5dc5dc625ca7f66af

Independent Türkçe'nin haberi göre; 39 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:

"O yaşta kendi cinselliğiniz var, kendinize ait arzularınız var ve bir şeyler keşfetmek istiyorsunuz, açık olmak istiyorsunuz; ama daha yaşlı erkekler sizinle ilgilendiğinde ister istemez güvende hissetmiyorsunuz ve 'Hayır, hayır, hayır hayır hayır' diyorsunuz."

1490282833-blog281108-natalie

Kendini korumak için nasıl "kaleler" inşa ettiğini anlatan oyuncu "iffetli" olduğuna dair bir imaj çizdiğini de söyledi.

Oyuncu, "Bunu bilinçli olarak geliştirdiğimin farkındayım çünkü kendimi güvende hissetmemin bir yoluydu" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'
Aralarında hiç Netflix yapımı yok! Şampiyon belli olduAralarında hiç Netflix yapımı yok! Şampiyon belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Diğer Haberler

Jenner-Kardashian ailesinde yeni skandal! 'Kris Jenner beni taciz etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Müge Anlı'nın koruması var mı? Müge Anlı'dan flaş açıklama

'Ben korumayla gezmem...'

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli süper minisiyle olay oldu

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

Hazal Filiz Küçükköse hayranlarına seslendi! 'Minik bir iyilik istiyorum'

Hayranlarına seslendi! 'Minik bir iyilik istiyorum'

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu maskesiz yürüyüşte! Oğlu boyuna ulaştı

Oğlu boyuna ulaştı! 'Sana ne' tepkisi olay oldu

Aslışah Alkoçlar evlendikten sonra hemen soyadını değiştirdi

Beyaz sayfa açtı! Evlenir evlenmez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.