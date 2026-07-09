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NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri dünya liderlerinin beğenisine sunuldu. Menünün öne çıkan lezzetlerinden biri olan Bitlis'in tescilli Hizan kara kovan balının Trabzon tereyağı ile birlikte servis edilmesi, bölgedeki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderleri onuruna verilen resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen coğrafi işaretli ürünler ikram edildi.

NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir? 1

Menünün öne çıkan lezzetlerinden biri ise Bitlis'in coğrafi işaret tescilli ürünü Hizan kara kovan balı oldu. Balın organizasyonda yer alması üreticileri memnun etti.

Katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda ve geleneksel yöntemlerle üretilen Hizan kara kovan balı, zirvenin başlangıç menüsünde Trabzon tereyağı ile birlikte servis edildi.

NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir? 2

Hizan Arıcılar Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan kara kovan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin ürünün kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECELER ALDI"

Kara kovan balının önemli bir değer olduğunu belirten Ekinci, "NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer alması bizleri daha fazla üretim yapmaya teşvik etti. Bölgemizde yetişen kekik ve geven bitkilerinden elde edilen balın prolin değeri yüksektir. Sepet ve çamurdan yapılan kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiriyoruz. Hasadı eylül ve ekim aylarında yapıyoruz. Balımız, uluslararası yarışmalarda dereceler aldı ve bugün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir? 3

"GURUR DUYDUK"

Kara kovan balı üreticisi Hasan Durmaz ise "Şifa kaynağı olan sepet kara kovan balımızın böyle önemli bir organizasyonda dünya liderlerine sunulması bizleri mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Hizan balının hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz" dedi.

NATO zirvesinde çok beğenilen Hizan balı nedir? 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal NATO Bitlis Coğrafi işaret Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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