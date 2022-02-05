Natüralizmi savunuyordu! Transparan pantolonla sokakta yakalandı, temyizi de kaybetti

47 yaşındaki Robert Jenner, Irak'ta görev yapan eski piyade, olaydan birkaç hafta önce cezaevinden yeni çıkmıştı. Kent merkezinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden siyah transparan bir pantolonla çıkan Jenner, polis tarafından sokak ortasında durduruldu. İfadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan Jenner, teşhircilik suçu nedeniyle nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 20 yıldır natüralizmi savunduğunu söyleyen Jenner, karara itiraz etmek için temyize bşavurdu.

“CİNSEL ORGANIM GÖZÜKMÜYORDU”

Jenner , polis memurlarının cinsel organını göremediğini iddia ettiği için mahkumiyetine itiraz etmek için Maidstone Kraliyet Mahkemesi'ne çıktı. Ancak dava, polis görüntülerinden alınan sesin memurun ifadeleriyle tutarlı olduğunu söyleyen yargıç tarafından reddedildi.



