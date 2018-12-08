MAGAZİN

Naz Elmas: Hiç kirada oturmadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Naz Elmas: Hiç kirada oturmadım

Geçtiğimiz günlerde eski ev sahibi ile mahkemelik olduğu haberlerine açıklık getiren Elmas, "Böyle bir saçmalık olur mu? Kim çıkarttı, nereden çıkarttı anlamış değilim. Ben zaten kendi evimde oturuyorum. Bilen biliyor ben kirada hiç oturmadım" dedi.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni bir dizi projesi olduğunu söyleyen Elmas, "Toplantılar halindeyiz. Sürpriz projelerle yakında sizlerle olacağız inşallah" dedi.

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Elmas, geçtiğimiz günlerde eski ev sahibi ile mahkemelik olduğu haberlerine de açıklık getirdi.


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