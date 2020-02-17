Naz Elmas'ın kalçası olay oldu! Mecburen kaldırdı

Oyuncu Naz Elmas, aralık ayında uzatmalı sevgilisi Erol Özmandıracı ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda rötarlı tatil için Maldivler'i seçen çiftten Elmas, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü.

Fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Elmas, kalçasına yaptığı photoshopu abartınca çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Kalçasını küçültmek isteyen Elmas, vücut yapısıyla öyle bir oynadı ki ortaya garip bir görüntü çıktı.

Gelen yorumlar üzerine fotoğrafı sayfasından kaldıran Naz Elmas "Üzgünüm kızlar, photoshop yok" açıklamasını yaptı ancak fotoğrafını Instagram sayfasından da kaldırdı.



