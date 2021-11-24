Naz Mila’dan dudak uçuklatan anlar! Kırmızı sütyeniyle şov yaptı

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen Naz Mila sınırları zorluyor. Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila son olarak kırmızı sütyeniyle çektiği videosuyla Instagram’a bomba gibi düştü.

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında popüler gelin adaylarından biri olan Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı cüretkâr paylaşım ve yorumlarla gündeme gelen eski gelin adayı gece eğlencesi öncesi tercih ettiği elbiseyi paylaştı.



