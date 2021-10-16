Naz Mila fakirlikten dert yandı: Enişteler tekmeyi bastı

Naz Mila, yine olay yaratan paylaşımlarından birine imza attı. Zuhal Topal’la İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila, zaman içerisinde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram hesabından bir buçuk milyona yakın takipçisi olan Naz Mila’nın hikayeler kısmından takipçisinden gelen bir soruya verdiği cevabı olay yarattı.

NAZ MİLA: DONUMA KADAR SATIYORUM

Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Naz Mila, “Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum”. yanıtını verdi.





