Naz Mila yeni sevgilisini paylaştı

Katıldığı izdivaç programındaki açıklamaları ile adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla konuşuluyor.
Olay yaratan gelin adayı, son olarak sevgilisiyle birlikte çektiği fotoğrafları Instagram'ın hikaye bölümünde yayınladı.
Bir hayli mutlu görünen Naz Mila, sevgilisinin adının Gürkan olduğunu belirtti.
28 yaşındaki Naz Mila, sevgilisiyle olan fotoğraflarına, kalp emojisiyel birlikte 'Aşkım' ve 'Sevgilim' notunu yazdı.
Takipçilerinden profesyonel bir dövmeci önerisi isteyen Naz Mila, gittiği salonda yaptırdığı dövmeyle adından söz ettirmişti.
Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme olan gelin adayı, bu sefer göğüs altından dizine kadar olan dövmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ancak İngilizce cümleyi tamamen yanlış yazdırmıştı.
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