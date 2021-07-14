Nazan Öncel'den bayram hazırlığı! 53 yıllık makinesiyle dikiş dikti

"Sokak Kızı" lakabıyla da anılan sanatçı Nazan Öncel, dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken Öncel, o anlarda çekilen videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"DERS ÇALIŞMAK İÇİN MASA OLARAK KULLANIRDIM"

Nazan Öncel, dikiş diktiği videoya, "Bayram hazırlıkları... 53 yıllık emektar makinem... Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. 'Yarınsız Yarın'ı da bu makine üzerinde yazmıştım..." notunu düştü. Takipçileri, ünlü şarkıcının gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

