Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nazik kelimesi dilimize Farsçadan geçen bir sözcüktür. Farsça da "nāzuk" diye ifade edilirken Türkçeye nazik olarak geçmiştir. Farsçada "ince, zarif, nazlı" anlamlarına gelen "nāzuk" kelimesinden alıntıdır. Türkçede eski zamanlardan beri kullanılan bu kelime Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre nazik kelimesinin anlamı:

Başkalarına karşı saygılı davranan

İnce yapılı, narin

Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen, kötüleşebilen

Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik

Dikkat isteyen, özen gerektiren

Nazik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelime anlamı olarak çabuk alınan, hassas kibar ya da incinen demektir. Bu kelime ruhen ince ve naif insanlar içinde mecazen kullanılır. Özellikle karakter olarak kibar olan kişiliklerin yanında onların karakterini ifade ederken sıklıkla kullanılır. Nazik kelimesi sıkça kullanılsa da naziğin eş anlamlısı olan bazı kelimeler eskimiş ifadelerdir. Farsçadan dilimize gelen nazik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Balaban

Edibane

Efendi

İnce yapılı

Kritik

Tetik

Nazikçe

Nazlı

Nezaketli

Rafine

Rikkatli

Naziğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Nazik kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurmak mümkündür. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında bir anlam bozulmasına sebebiyet vermemektedirler. Bunun sebebi anlamdaş olup farklı şekilde yazılmış olmalarıdır. Nazik eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: