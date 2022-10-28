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Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok anlamdaş kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümlelerde kullanılırken kelime anlamları bozulmaz ve aksine ifadelerimize çeşitlilik katar. Anlamdaş kelimeleri bir cümlede kullanıyor olmak kelime haznemizi de genişletir. Türkçede geniş kelime haznesi bulunur. Ayrıca birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi de bulunur. Nazik kelimesi de eş anlamlı kelimeler arasındadır. Peki, nazik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nazik kelimesi dilimize Farsçadan geçen bir sözcüktür. Farsça da "nāzuk" diye ifade edilirken Türkçeye nazik olarak geçmiştir. Farsçada "ince, zarif, nazlı" anlamlarına gelen "nāzuk" kelimesinden alıntıdır. Türkçede eski zamanlardan beri kullanılan bu kelime Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre nazik kelimesinin anlamı:

  • Başkalarına karşı saygılı davranan
  • İnce yapılı, narin
  • Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen, kötüleşebilen
  • Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik
  • Dikkat isteyen, özen gerektiren
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Nazik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelime anlamı olarak çabuk alınan, hassas kibar ya da incinen demektir. Bu kelime ruhen ince ve naif insanlar içinde mecazen kullanılır. Özellikle karakter olarak kibar olan kişiliklerin yanında onların karakterini ifade ederken sıklıkla kullanılır. Nazik kelimesi sıkça kullanılsa da naziğin eş anlamlısı olan bazı kelimeler eskimiş ifadelerdir. Farsçadan dilimize gelen nazik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Balaban
  • Edibane
  • Efendi
  • İnce yapılı
  • Kritik
  • Tetik
  • Nazikçe
  • Nazlı
  • Nezaketli
  • Rafine
  • Rikkatli
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Naziğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Nazik kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurmak mümkündür. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında bir anlam bozulmasına sebebiyet vermemektedirler. Bunun sebebi anlamdaş olup farklı şekilde yazılmış olmalarıdır. Nazik eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Karakter olarak o kadar efendi bir insan ki bunu tarif edemeyiz.
  • Mahallede nazlı olmasıyla biliniyordu Zeynep.
  • O hayatımda gördüğün en rafine ve hassasiyetli insanlardan biri olabilir.
  • Bazı insanlara ne kadar nezaketli olursa olsun karşısındaki insana kaba davranabiliyor.
  • Çıtkırıldım elleri bu tetik işe hiç yakışmıyordu.
  • Temizlik yapmaya geldiğini söylüyordu ama hiç rikkatli iş yapmıyordu.
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