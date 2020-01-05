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  4. Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü ekran yüzü Nazlı Çelik'in acı günü... Star Haber genel yayın yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti.

Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Doğuş Grubu'nda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi. (Medyaradar)

Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Nazlı Çelik yaptığı bir röportajında dirençli olma sebebini babasına bağlamıştı. Çelik anne babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı:

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"İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... iyi ki ama iyi ki varlar... "

YÜCEL ÇELİK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunudur. Meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştur.

1974 yılında Doğuş Grubu’na intisap etmiş olup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekteydi. Başta Garanti Bankası olmak üzere Gruba ait muhtelif bankalarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

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