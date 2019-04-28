Nazlı Kayı: Belden aşağı yorum yapanları...

Hacı Sabancı ile ilişkisine devam eden sosyetik güzel Nazlı Kayı etkinliğe katılan pek çok ünlü isimden biri oldu.

Her zamanki şık ve zarif görüntüsüyle dikkat çeken Kayı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok ünlü isim gibi sosyal medyada kendisinin de kötü yorum alıp almadığı sorulan Kayı; “Sosyal medyada çok güzel yorumlar alıyorum ama maalesef kötü yorumlar da alabiliyorum. İlk zamanlarda bu konuyla alakalı çok üzülüyordum ama zaman içinde alıştım. Çünkü o kadar kötü yorum yapan insanlar var ki bu onların kalbinin kirliliğinden olduğunu düşünüyorum. Bu ünlü olsun olmasın herkese yazılıyor. Belden aşağı yorum yapanları engelliyorum” dedi.

“KULLANDIĞIM VE SEVDİĞİM ŞEYLERİ PAYLAŞIYORUM”

Öte yandan sosyal medyada takipçilerine ürün önerisinde bulunduğu ve hesabını yararlı şekilde kullandığı da hatırlatılan sosyetik güzel; “Kimseye örnek olmayacak bir hayatım yok. Sağlıklı beslenen, çok spor yapan, ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçiren, çok fazla kitap okuyan ve film izleyen biriyim.

Aksine kullandığım ve sevdiğim şeyleri paylaşıyorum. İnsanlar da onları deneyip paylaşabilir” cevabını verdi. Kayı, Sabancı ile alakalı sorulara; “İlişkimle alakalı konularda yorum yapmak istemiyorum” diyerek röportajı noktaladı. (Sözcü)

