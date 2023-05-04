MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nazlı Sabancı Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı! Sosyal medyanın diline düştü

Nazlı Sabancı Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı! Sosyal medyanın diline düştü

04.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl önce ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı. Elbiseyi daha önce giydiğini ilan eden Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Nazlı Sabancı Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı! Sosyal medyanın diline düştü

Cemiyetin gözde isimlerinden biri olan Nazlı Sabancı son paylaşımıyla gündem oldu. Nazlı Sabancı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, moda sektörünün en önemli etkinliği olan Met Gala'da giydiği elbiseyi daha önce giydiğini ilan etti.

nazlı sabancı 1

Nazlı Sabancı; 'Dua Lipa, en iyi zevke sahipsin. Benim içinde Karl Lagerfeld’in en iyi tasarımlarından biriydi' notu ile Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyi daha önce denediği anları paylaştı.

nazlı sabancı 2

Ünlü isim bu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Nazlı Sabancı'ya; 'Hesabı mı çalındı?', 'Yanlışlıkla attın galiba', 'Dua Lipa ile aynı elbiseyi denedim pozu' gibi yorumlar yapıldı.

dua nazlı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini yaptırdığını itiraf etmişti! Son pozları olay olduGöğüslerini yaptırdığını itiraf etmişti! Son pozları olay oldu
Yeni estetiklerden sonra görenler tanıyamadı! "Hadise sandım"Yeni estetiklerden sonra görenler tanıyamadı! "Hadise sandım"
Kızının iç çamaşırlı pozlar gündemdeydi! Mini şortuyla boy gösterdiKızının iç çamaşırlı pozlar gündemdeydi! Mini şortuyla boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa MET Gala nazlı sabancı sosyal medya moda ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! Sadece 4 yıl sürdü

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! Sadece 4 yıl sürdü

Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...

Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.