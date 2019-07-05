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NBA 2K20’nin kapak yıldızları belli oldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 05:11 | Son Güncelleme

2K, yaptığı açıklamayla 18 yıldır en çok satan NBA oyun serisinin yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapak yıldızlarını duyurdu.

NBA 2K20’nin kapak yıldızları belli oldu

Altı kez NBA All-Star seçilen, üç kez NBA İlk Takımı içinde yer alan, üç kez NBA Defans Takımında gösterilen ve 2012 Olimpiyat altın madalyası sahibi Anthony Davis, Standart ve Deluxe sürümlerinin kapağı için geri dönüyor. Üç kez NBA şampiyonu olan, 12 kez NBA All-Star takımına seçilen, 2008 Olimpiyat altın madalya sahibi ve 2006 NBA Finalleri MVP’si Dwyane Wade ise Legend versiyonunun kapağını süslüyor.

İki efsane oyuncu, 20 yılı aşkın süredir basketbol kültürünü tanımlayan NBA 2K serisinin en yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapağını süsleyecek. NBA 2K20’nin tüm versiyonları dünya çapında 6 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkacak.

Anthony Davis, diğer yıldızlarla birlikte yer aldığı NBA 2K16’dan sonra NBA 2K20 ile birlikte ilk defa tek başına kapak yıldızı oluyor. Dwyane Wade ise NBA 2K20 Legend sürümünün kapağında yer alarak kariyerinde ilk defa NBA 2K serisinin kapak yıldızı oluyor.

NBA 2K20, PlayStation 4 için 6 Eylül 2019 tarihinde piyasaya çıkacak.

NBA 2K20 Legend sürümünü satın alan oyuncular farklı oyun kapağının yanı sıra aşağıdaki özel oyun içi ekipmanlara sahip olacak:

  • 100,000 Virtual Currency;
  • 50,000 MyTEAM Puanı;
  • 20 MyCAREER Skill Boost;
  • MyPLAYER Kıyafet Kapsülü;
  • MyPLAYER Kıyafet Koleksiyonu;
  • MyPLAYER Ayakkabı Koleksiyonu;
  • 20 MyTEAM League Paketi (haftada bir adet verilecek);
  • 20 MyTEAM Heat Check Paketi (NBA sezonu başladığında haftada bir adet verilecek);
  • 5 MyTEAM Theme Paketi (Toplamda 5 temanın her paketi, temalar aktif olduğunda verilecek);
  • 2 Sapphire MyTEAM Kapak Yıldızı Kartı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA 2K20 2K

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