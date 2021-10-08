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Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti

08.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağ gorili Ndakasi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ulusal park muhafızlarının çektiği selfiede verdiği insan taklidi pozuyla bütün dünyanın ilgisini çekmiş, hakkında birçok haber ve fotoğraf yayınlanmıştı.

Ndakasi: Viral fotoğrafıyla dünyanın tanıdığı goril 14 yaşında hayata veda etti

Bir süredir hasta olan Ndakasi, Afrika'nın en eski goril yetimhanesi Virunga Ulusal Parkı'nda, küçücük bir yavruyken kendisini kurtaran doğa koruma görevlisi Andre Bauma'nın kollarında 14 yaşında son nefesini verdi.

Andre Bauma, Ndakasi'yi, 2007 yılında henüz iki aylık bebekken bulup kurtarmıştı. Ndakasi, onu bulduklarında, şok içinde yasadışı goril avcılarının öldürdüğü annesinin cansız bedenine sarılmıştı. Avcılar bütün ailesini öldürmüştü, kimsesizdi. Muhafızlar bu durumda onu doğaya bırakmanın çok riskli olduğunu görerek, ömrünü geçireceği Bauma'nın yönetimindeki Virunga'ya götürdüler. Ndakasi 2019 yılında bir başka dişi dağ gorili olan Ndeze ile birlikte göründüğü, bir doğa koruma muhafızı tarafından çekilen selfie karesinin viral olması üzerine dünyaca ün kazanmıştı.

“KIZIM GİBİYDİ”

Soyu tehlikedeki dağ gorillerini avcılardan korumaya çalışan muhafızlar ile kurtardıkları goriller arasında çok yakın bir ilişki kuruluyor. Andre Bausa 2014 yılında BBC'ye verdiği bir mülakatta Ndakasi'yi kızı gibi sevdiğini söylemişti. "Beraber yatıyoruz. Onunla oynuyorum, besliyorum. Annesi olduğumu söyleyebilirim" diyordu.

Dağ gorilleri çoğunlukla Uganda, Ruanda ve Kongo'daki ormanlar ve ulusal parklarda yaşıyorlar. Fakat iklim değişikliği, yasadışı avlanma ve yaşam alanlarının adım adım insanlar tarafından işgal edilmesi, türün geleceğini tehdit ediyor.

ÖLÜMÜNÜ DUYURDU

Perşembe günü en sevdiği gorilin ölümünü dünyaya duyuran muhafız Andre Bauma "Ndakasi'yi tanımak benim, insanlarla büyük maymunlar arasındaki bağı ve onları korumak için niçin elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamama yardımcı oldu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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