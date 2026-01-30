YEMEK

2 günde kötü kolestrolu iyileştiriyor: Kahvaltıda bile tüketmek yeterli!

Almanya’da yapılan bilimsel bir araştırma, kahvaltıda yulaf ezmesi tüketmenin kısa sürede sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Bonn Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, yulaf ezmesinin yalnızca iki gün içinde kötü kolesterolü düşürdüğü belirlendi.

Sedef Karatay

Araştırma kapsamında yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri gibi sağlık sorunları bulunan, vücut ağırlığı fazla olan 32 kadın ve erkek katılımcı mercek altına alındı. Bilim insanları katılımcıları iki gruba ayırdı.

GÜNDE ÜÇ KEZ YULAF EZMESİ TÜKETİLDİ

Çalışmada bir gruba iki gün boyunca günde üç kez yulaf ezmesi tüketmeleri talimatı verildi. Diğer grup ise normal beslenme düzenine devam etti. Katılımcıların sağlık değerleri düzenli olarak ölçüldü.

KÖTÜ KOLESTEROL 48 SAATTE YÜZDE 10 AZALDI

Araştırma sonuçları dikkat çekici oldu. Günde üç kez yulaf ezmesi tüketen grubun kötü kolesterol (LDL) seviyesinin 48 saat içinde yüzde 10 oranında azaldığı belirlendi. Aynı gruptaki katılımcıların ortalama 2 kilo verdiği ve tansiyon değerlerinde de düşüş gözlemlendi.

"CİDDİ BİR DÜŞÜŞ AMA İLAÇLARLA KIYASLANAMAZ"

Bonn Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimi Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Marie-Christine Simon, elde edilen sonuçların önemine dikkat çekerek, "Bu çok ciddi bir düşüş. Elbette modern ilaçların etkisiyle kıyaslanamaz" dedi.

İLAÇ KULLANMAYAN HASTALAR İÇİN ALTERNATİF

Araştırmacılar, bazı ilaçların kötü kolesterolü yüzde 55’e kadar düşürebildiğini hatırlatarak, bu ilaçları kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hastalar için beslenme düzeninin önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı. Ayrıca ilaçların etkisinin kişiden kişiye değiştiğine de dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:
kolesterol kolesterol yüksekliği yulaf ezmesi yulaf lapası
