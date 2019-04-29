Mynet Trend

Ne işe yaradığını asla tahmin edemezsiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

İcat denince hemen aklımıza motor, televizyon, cep telefonu gibi teknolojik ve çığır açan buluşlar geliyor, oysa basit ama hayat kurtaran o kadar çok buluş var ki... İşte onlardan bazıları...

Ne işe yaradığını asla tahmin edemezsiniz!

İcatlar ve buluşlar medeniyetimizin gelişmesi için olmazsa olmazlardır. Her yeni icat insanlığı bir adım daha ileriye götürür. Ancak bazen öyle icatlar oluyor ki çoğu zaman farkına bile varamıyoruz. Bu icatlar çağ atlatacak şeyler değil ama insan hayatını kolaylaştırma konusunda kimse ellerine su dökemez. İşte çok farkında olmadığımız ama hayatımızı aşırı kolaylaştırma konusunda iddialı olan 17 müthiş icat.

1. Isıtmalı banyo aynası

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-1

Siz de banyodan çıktıktan sonra buğulanmış aynaya bakmaktan, sileyim derken iyice batırmaktan bıkmadınız mı? Öyleyse bu ayna sizin için. Aynanın arkasında yer alan ısıtma tertibatıyla artık banyo yaptıktan sonra buğulu aynalarla mücadeleye gerek yok!

2. Çift taraflı diş macunu tüpü

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-2

Ne işe yarıyor bu? diyorsanız daha önce hiç bitmiş diş macunu tüpünün içinde kalan son zerrelerin peşine düşmemişsiniz demektir. Dominic Wilcox tarafından icat edilen bu tüp sayesinde mercimek büyüklüğünde macun bile ziyan edilmiyor.

3. Tokasız kemer!

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-3

Kemerin tokası oturduğunuzda midenize girmiyor! Uzun bir kazak, t-shirt, sweatshirt, vs. giydiğinizde alttan kabak gibi sırıtmıyor. Hay Allah bunu bulandan razı olsun.

4. Dijital sayaçlı kumbara

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-4

Biriktirdiğiniz bozuklukları saymak için Himmet Ağabey gibi debelenmenize artık gerek yok! Birikiminizi bırakın o saysın...

5. Birbirini engellemeyen kornişler

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-5

Özel hayatına önem veren, perde açıkken rahat edemeyen insanların can dostu! Özel tasarımı sayesinde artık perdelerin arasında sinir bozucu bir açıklık kalmayacak!

6. Mini ütü

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-6

Nobel ödülünü alması gereken insanlık dostu bir buluş. Her an yanınızda taşıyın, iş görüşmesi, önemli toplantı, akşam yemeği, vb. yerlere giderken kırış kırış gitmeyin. Tatile ve seyahate çıkarken yanınızdan ayıramayacağınız bir ürün.

7. Portatif ışık topları

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-7

Gecenin karanlığında tuvalete gitmekten siz de korkuyor musunuz? Toplardan birini yanınıza alıp gidin! Başka bir şey demeye gerek yok.

8. Mini şarj cihazı

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-8

Tsung Chih-Hsien tarafından icat edilen bu mini şarj cihazını istediğiniz her yere götürün, minnacık bir şey yer kaplamaz.
Bu sayede dolaşan şarj kabloları ile uğraşmanıza gerek kalmayacak!

9. Işıklı duş başlığı

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-9

Aman ışıklı olunca noluyor sanki? demeden önce bir dinleyin bu ışık suyun sıcaklığını gösteriyor. Öyle sadece eğlence olsun diye değil yani, haşlanmamanız veya donmamanız için oldukça faydalı bir ürün.

10. Akıllı yatak

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-10

Bu yatak sizi hissediyor ve tanıyor. Vücut sıcaklığınıza göre tepki veriyor ve hatta isterseniz sabah sizi sağlıklı bir şekilde yormadan uyandırıyor.

11. Kelebek klavye

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-11

Sürekli bilgisayar başında olanların el ve bilek sağlığı için geliştirilmiş bir klavye bu. Elinizin doğal duruş şeklini değiştirmeden yazmanızı sağlıyor.

12. Çok amaçlı yatak

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-12

Ne olduğunu zaten fotoğrafta görüyorsunuz, sadece yatmak için değil tüm hayatınızı çekip çevirmeniz için icat edilmiş bir yatak bu. Kitaplığı, ses sistemi, özel aydınlatması ve saklama bölmeleri var. Homeoffice çalışanlar kaçırmasın!

13. Kişiselleştirilmiş valiz

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-13

Artık bagaj bandında valiz kovalamaya, valize kurdele bağlamaya son. Direkt üstünde resminizin olduğu bir valiziniz olabilir. Hızlı ulaşım çağında çok önemli bir icat sakın küçümsemeyin.

14. Kestirme çadırı

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-14

Şöyle ofiste öğle arasında veya ikindi vaktinde kafanızı koyup bir on dakika kestirmek için icat edilmiş bir ürün. Etraftaki gürültüyü ve ışığı keserek konforlu bir ortam sağlıyor size. Aynı zamanda içinde video izlemek veya müzik dinlemek de mümkün.

15. Evcil hayvanınız için taşınabilir su içme aparatı

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-16

Köpeği olanlar nereden sipariş edebiliriz acaba diye aramaya başladı bile hissediyoruz! Köpeğinizle geziye çıktığınızda ya da susamış sokak hayvanları gördüğünüzde hemen şişenizden biraz su içirmek için icat edilmiş pratik bir aparat.

16. Isıtmalı sweatshirt

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-15

Elektrikli battaniye tutkunları bu ürünü çok sevecek! Kışın açık havada koşanlar, spor yapanlar için vücut sıcaklığını korumanın ve üşümemenin en iyi yolu. Isı ayarı dahi var.

17. Akıllı cüzdan

bulana-derhal-odul-verilmesi-gereken-17-harika-icat-17

Cüzdan mı kaldı ya? demeden önce bunu bi görün. Bu sadece bir cüzdan değil içinde şarj cihazı var, çalınmaya karşı alarmı var, hatta kamerası bile var. Çalınması durumunda hırsızların fotoğrafını çekip size yolluyor. Yerini tespit edebilmeniz için bir GPS bile var içinde. Daha ne olsun...

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyorYarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!
Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan lüks hayatı...Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan lüks hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler eğlenceli haberler pratik çözümler pratik bilgiler icatlar akıllı ürünler akıllı cihazlar hayat kolaylaştıran ürünler faydalı bilgiler yaşam

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu trend yazı kavuracak! Balkonda...

Bu trend yazı kavuracak! Balkonda...

Birbirinden özel anlarla dansın hayatımızı güzelleştirdiğinin kanıtı

Birbirinden özel anlarla dansın hayatımızı güzelleştirdiğinin kanıtı

Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

Uyuya kaldıkları yerler sizi gülme krizine sokacak!

Kerimcan Durmaz'ın videosundan önce herkes lüks hayatını konuşuyordu

Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan lüks hayatı...

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Bant çılgınlığının arkasındaki kişiyi biliyor musunuz?

Bant çılgınlığının arkasındaki kişiyi biliyor musunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.