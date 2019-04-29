Ne işe yaradığını asla tahmin edemezsiniz!

İcatlar ve buluşlar medeniyetimizin gelişmesi için olmazsa olmazlardır. Her yeni icat insanlığı bir adım daha ileriye götürür. Ancak bazen öyle icatlar oluyor ki çoğu zaman farkına bile varamıyoruz. Bu icatlar çağ atlatacak şeyler değil ama insan hayatını kolaylaştırma konusunda kimse ellerine su dökemez. İşte çok farkında olmadığımız ama hayatımızı aşırı kolaylaştırma konusunda iddialı olan 17 müthiş icat.

1. Isıtmalı banyo aynası

Siz de banyodan çıktıktan sonra buğulanmış aynaya bakmaktan, sileyim derken iyice batırmaktan bıkmadınız mı? Öyleyse bu ayna sizin için. Aynanın arkasında yer alan ısıtma tertibatıyla artık banyo yaptıktan sonra buğulu aynalarla mücadeleye gerek yok!

2. Çift taraflı diş macunu tüpü

Ne işe yarıyor bu? diyorsanız daha önce hiç bitmiş diş macunu tüpünün içinde kalan son zerrelerin peşine düşmemişsiniz demektir. Dominic Wilcox tarafından icat edilen bu tüp sayesinde mercimek büyüklüğünde macun bile ziyan edilmiyor.

3. Tokasız kemer!

Kemerin tokası oturduğunuzda midenize girmiyor! Uzun bir kazak, t-shirt, sweatshirt, vs. giydiğinizde alttan kabak gibi sırıtmıyor. Hay Allah bunu bulandan razı olsun.