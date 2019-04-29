Ne işe yaradığını asla tahmin edemezsiniz!

İcatlar ve buluşlar medeniyetimizin gelişmesi için olmazsa olmazlardır. Her yeni icat insanlığı bir adım daha ileriye götürür. Ancak bazen öyle icatlar oluyor ki çoğu zaman farkına bile varamıyoruz. Bu icatlar çağ atlatacak şeyler değil ama insan hayatını kolaylaştırma konusunda kimse ellerine su dökemez. İşte çok farkında olmadığımız ama hayatımızı aşırı kolaylaştırma konusunda iddialı olan 17 müthiş icat.
Siz de banyodan çıktıktan sonra buğulanmış aynaya bakmaktan, sileyim derken iyice batırmaktan bıkmadınız mı? Öyleyse bu ayna sizin için. Aynanın arkasında yer alan ısıtma tertibatıyla artık banyo yaptıktan sonra buğulu aynalarla mücadeleye gerek yok!
Ne işe yarıyor bu? diyorsanız daha önce hiç bitmiş diş macunu tüpünün içinde kalan son zerrelerin peşine düşmemişsiniz demektir. Dominic Wilcox tarafından icat edilen bu tüp sayesinde mercimek büyüklüğünde macun bile ziyan edilmiyor.
Kemerin tokası oturduğunuzda midenize girmiyor! Uzun bir kazak, t-shirt, sweatshirt, vs. giydiğinizde alttan kabak gibi sırıtmıyor. Hay Allah bunu bulandan razı olsun.
Biriktirdiğiniz bozuklukları saymak için Himmet Ağabey gibi debelenmenize artık gerek yok! Birikiminizi bırakın o saysın...
Özel hayatına önem veren, perde açıkken rahat edemeyen insanların can dostu! Özel tasarımı sayesinde artık perdelerin arasında sinir bozucu bir açıklık kalmayacak!
Nobel ödülünü alması gereken insanlık dostu bir buluş. Her an yanınızda taşıyın, iş görüşmesi, önemli toplantı, akşam yemeği, vb. yerlere giderken kırış kırış gitmeyin. Tatile ve seyahate çıkarken yanınızdan ayıramayacağınız bir ürün.
Gecenin karanlığında tuvalete gitmekten siz de korkuyor musunuz? Toplardan birini yanınıza alıp gidin! Başka bir şey demeye gerek yok.
Tsung Chih-Hsien tarafından icat edilen bu mini şarj cihazını istediğiniz her yere götürün, minnacık bir şey yer kaplamaz.
Bu sayede dolaşan şarj kabloları ile uğraşmanıza gerek kalmayacak!
Aman ışıklı olunca noluyor sanki? demeden önce bir dinleyin bu ışık suyun sıcaklığını gösteriyor. Öyle sadece eğlence olsun diye değil yani, haşlanmamanız veya donmamanız için oldukça faydalı bir ürün.
Bu yatak sizi hissediyor ve tanıyor. Vücut sıcaklığınıza göre tepki veriyor ve hatta isterseniz sabah sizi sağlıklı bir şekilde yormadan uyandırıyor.
Sürekli bilgisayar başında olanların el ve bilek sağlığı için geliştirilmiş bir klavye bu. Elinizin doğal duruş şeklini değiştirmeden yazmanızı sağlıyor.
Ne olduğunu zaten fotoğrafta görüyorsunuz, sadece yatmak için değil tüm hayatınızı çekip çevirmeniz için icat edilmiş bir yatak bu. Kitaplığı, ses sistemi, özel aydınlatması ve saklama bölmeleri var. Homeoffice çalışanlar kaçırmasın!
Artık bagaj bandında valiz kovalamaya, valize kurdele bağlamaya son. Direkt üstünde resminizin olduğu bir valiziniz olabilir. Hızlı ulaşım çağında çok önemli bir icat sakın küçümsemeyin.
Şöyle ofiste öğle arasında veya ikindi vaktinde kafanızı koyup bir on dakika kestirmek için icat edilmiş bir ürün. Etraftaki gürültüyü ve ışığı keserek konforlu bir ortam sağlıyor size. Aynı zamanda içinde video izlemek veya müzik dinlemek de mümkün.
Köpeği olanlar nereden sipariş edebiliriz acaba diye aramaya başladı bile hissediyoruz! Köpeğinizle geziye çıktığınızda ya da susamış sokak hayvanları gördüğünüzde hemen şişenizden biraz su içirmek için icat edilmiş pratik bir aparat.
Elektrikli battaniye tutkunları bu ürünü çok sevecek! Kışın açık havada koşanlar, spor yapanlar için vücut sıcaklığını korumanın ve üşümemenin en iyi yolu. Isı ayarı dahi var.
Cüzdan mı kaldı ya? demeden önce bunu bi görün. Bu sadece bir cüzdan değil içinde şarj cihazı var, çalınmaya karşı alarmı var, hatta kamerası bile var. Çalınması durumunda hırsızların fotoğrafını çekip size yolluyor. Yerini tespit edebilmeniz için bir GPS bile var içinde. Daha ne olsun...
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