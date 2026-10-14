Ne olacağını merak etti, telefonunu alüminyum folyoya sardı! Sonuç herkesi şaşırttı

Kablosuz sinyaller, aslında elektromanyetik dalgaların bir türü olan radyo dalgalarından ibarettir. Alüminyum folyo gibi metaller elektrik iletkenidir ve kendilerine ulaşan radyo dalgalarını engelleyebilir veya yansıtabilir.

Dolayısıyla kablosuz sinyal gönderebilen ya da alabilen bir cihazı alüminyum folyoyla çevrelerseniz bu sinyalleri engellemiş olursunuz.

ANDROID TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARDI

Akıllı telefonlar Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden internete erişmek için dahili antenlerini kullanıyor. Aynı durum Bluetooth ve GPS bağlantıları için de geçerli. Bu nedenle telefonu alüminyum folyoya sarmanın söz konusu bağlantıları engellemesi gerekiyor.

How-To Geek'ten Ray Malik, bunu denemeye karar verdi. Android telefonunu iki kat alüminyum folyoyla saran Malik, başka bir cihaz kullanarak WhatsApp'tan arama yaptı. WhatsApp, arama yapmak ve almak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantısını kullanıyor.

Ancak telefon çalmadı. Alüminyum folyo bu bağlantıları engellediği için arama telefona ulaşmadı. Ardından telefonunu normal hücresel şebeke üzerinden aramayı deneyen Malik, yine aynı sonuçla karşılaştı: Hiçbir şey olmadı. Telefonuna kısa mesajlar da ulaşmadı.

TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMAK 5G VEYA Wİ-Fİ SİNYALLERİNDEN KORUR MU?

Mevcut bilimsel kanıtlar, telefonlardan, baz istasyonlarından veya yönlendiricilerden yayılan 5G ya da Wi-Fi sinyallerine normal düzeylerde maruz kalmanın sağlığa zararlı olduğunu göstermiyor. Üstelik telefonunuzdan yayılan bu sinyallerin gücü, baz istasyonlarına kıyasla çok daha düşük. 5G hakkında bildiklerimiz de endişelenmemize gerek olmadığını gösteriyor.

Bunun yanında elektromanyetik radyasyonun bir türü olan radyo dalgaları kelimenin tam anlamıyla her yerde bulunuyor. Radyo ve televizyon yayınları için kullanılan, genellikle yüksek kulelerde veya dağ zirvelerinde yer alan büyük antenlerden radyo dalgaları yayılıyor. Ayrıca gezegenimizin etrafında döndüğü Güneş de radyo dalgaları yayıyor.

Radyo dalgaları olmasaydı kablosuz iletişim de olmazdı. Dünya, kablosuz teknolojileri kullanmaya başladığımız 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl öncesindeki hâline daha yakın bir yer olurdu.

Kısacası internet sinyallerini bir şekilde engellemeyi başarsanız bile çevrenizde radyo dalgalarının bulunmasını önleyemezsiniz. Çünkü bu dalgalar hem doğanın hem de modern toplumun bir parçası.

ALÜMİNYUM FOLYO TELEFONU BİLGİSAYAR KORSANLARINDAN KORUR MU?

Telefonunuzu alüminyum folyoya sarmak kablosuz sinyalleri engellediğinden, uzaktan gerçekleştirilen bilgisayar korsanlığı girişimlerini geçici olarak önleyebilir. Ancak özellikle günlük kullanımda telefonunuzu siber saldırılardan korumanın güvenilir veya pratik bir yolu değildir.

Cihazınıza hâlihazırda kötü amaçlı yazılım ya da virüs bulaşmışsa alüminyum folyo sizi bunlara karşı korumaz.

Güçlü bir güvenlik için sağlam parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmak, Android ve iPhone cihazlarda işletim sistemiyle uygulamaları güncel tutmak, şüpheli e-postalardan veya bağlantılardan uzak durmak ve cihazların sunduğu yerleşik güvenlik özelliklerinden yararlanmak gerekiyor.

TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMANIN HERHANGİ BİR FAYDASI VAR MI?

Güvenlik ve gizlilik açısından bakıldığında bu yöntemin bir faydası bulunuyor. Kolluk kuvvetleri ve dijital adli bilişim ekipleri, el koydukları mobil cihazları genellikle kablosuz sinyalleri engelleyebilen Faraday çantalarına veya folyoya benzer zarflara yerleştiriyor.

Cihazın bu şekilde saklanması, kablosuz sinyalleri engelleyerek cihaza uzaktan erişilmesini veya içindeki verilerin uzaktan silinmesini önleyebiliyor.

Bunun nedeni, Faraday çantalarının alüminyum, bakır veya nikel gibi metallerden oluşan ince katmanlar içeren iletken malzemelerden üretilmesi ya da çevrelerinde folyo benzeri bir kaplama bulunması.

İlginç bir bilgi de mikrodalga fırınların Faraday kafesi gibi davranması. Dolayısıyla bir cep telefonunu mikrodalga fırının içine koyarak da benzer bir etki elde etmek mümkün. Elbette fırını çalıştırmamak şartıyla.

Mikrodalga fırınların kapağındaki metal ızgara, aslında mikrodalgaların dışarı kaçmasını önlemek için kullanılıyor. Bu da hem güvenlik hem de verimlilik sağlıyor.

RFID kart koruyucuları da aynı prensiple çalışıyor. Bu koruyucular, harici RFID okuyucularının kartların içindeki çiplere kaydedilmiş verilere erişmesini engelliyor.

Bu da Faraday kafesi prensibinin bir başka örneği. Mikrodalga fırınlarla aynı temel prensip söz konusu ancak kullanılan frekanslar farklı.

ALÜMİNYUM FOLYOYU MUTFAK DOLABINDA BIRAKIN

İşin özeti şu; Telefonunuzu alüminyum folyoya sarmak kablosuz sinyalleri engelleyebilir ancak bunun sıradan günlük kullanım açısından gerçek bir faydası bulunmuyor.

Kendinizi korumak için iyi güvenlik alışkanlıklarını sürdürün ve alüminyum folyoyu artan yemeklerinizi saklamak için kullanmaya devam edin.