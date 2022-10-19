Ne olduğu çözülemedi! Kıyıya vuran kamyon büyüklüğündeki yaratık şok etti

Oregon'da bir kumsala vuran, ne olduğu tanımlanamayan devasa boyuttaki bir deniz canlısı dikkat çekti. Bölge sakinlerinden Adoni Tegner'in Floransa, Oregon yakınlarındaki sahil boyunca gezinirken rastladığı bu canlı Tegner tarafından 'garip canavar' olarak tanımlandı.

''ÇÜRÜYEN MEMELİ KOKUYORDU''

Tegner, saç gibi görünen uzun şeylerin kafasının karıştığını ve suda hareket ettiklerini görebildiğini söyledi. Uzun beyaz saçlarla kaplı olan bu büyük yaratık Tegner'in ifade ettiğine göre 'çürüyen memeli' kokuyordu. Tegner, “Gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Daha lifli bir yapısı var gibiydi ve büyük bir kalamar gibi görünüyordu." diye konuştu.

KIZ ARKADAŞI DA ANLAYAMADI

Tegner, yaratığa bakması için kız arkadaşı Merica Lynn'i aradı ama ikisi de ne olduğunu anlayamadı. Garip buldukları şey ise yaratığın saçları olması oldu. Lynn'e göre, kıyıya vuran bu devasa kütlenin sert olduğunu ama dokununca yumuşacık hissettirdiğini söyledi. Ayrıca derisinin altında kalın bir yağ dokusu tabakası hissettiğini aktardı.

'GLOBSTER'

Yaratığın ne olduğundan hala emin olmayan çift, Facebook'a herhangi birinin onu tanımlayıp tanımlayamayacağını sormak için bir video paylaştı. Birçok görgü tanığı, kıyıya vuran ayırt edilemez deniz canlılarına verilen bir isim olan bir "globster" olabileceğini iddia etti.

BALİNA ÖLÜSÜ OLABİLİR

Ancak Oregon Eyalet Üniversitesi Hatfield Deniz Bilimleri Merkezi'ne göre, yaratık bir balina leşi gibi görünüyordu. Bölüm yetkililerinden Jim Rice, "Saç gibi görünen, kas, sinirler, tendonlar vb. gibi diğer vücut dokularının çürüyen kalıntılarıdı. Bu canlının birkaç aydır ölü olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.

