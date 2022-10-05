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Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık...

05.10.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video, son günlerde gündemi ele geçirdi. TikTok'ta 1,1 milyondan fazla kez izlenen ve hızla Twitter'a taşınan bu videoda, denizin içinde dans eden garip bir varlık dikkat çekiyordu. Ne olduğunu anlamanın oldukça zor olduğu bu garip varlık kimileri tarafından bir uzaylıya, kimileri tarafındansa bir tür balığa benzetildi. Bazıları ise bir canlı bile olmayabileceğini öne sürdü.

Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık...

TikTok'ta yarattığı büyük etkiden sonra 3 Ekim'de popüler bir Twitter sayfası olan Oddly Terrifying tarafından paylaşılan video, kullanıcılara "Bunun ne olduğunu düşünüyorsun?" diye sordu. Gelen cevaplar oldukça çeşitliydi.

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'DANS EDEN UZAYLI'

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Düzinelerce insan, bu garip varlığın başka bir gezegene ait olduğunu öne sürdü. Bir kullanıcı "dans eden bir uzaylı" olduğunu iddia ederken bir diğeri de "Yarı deniz kızı yarı uzaylı" olabileceğini söyledi.

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DENİZANASI OLABİLİR

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Birçok başka insan da, yuvarlak başlı uzun, ince gövdeli yaratığın aslında bir denizanası olabileceğini, hatta muhtemelen Portekiz bölgesinde görülen Man O' War olduğunu iddia etti. Bu açıklama oldukça mantıklıydı çünkü bu tür genellikle Atlantik ve Hint okyanuslarında bulunuyor.

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DOĞRULAR NİTELİKTE

Videoyu çeken adamın Brezilya aksanıyla Portekizce konuştuğu ve tipik bir Brezilya ismine sahip olduğu da göz önünde bulundurulunca videonun uzun bir Atlantik kıyısına sahip olan ve Portekizce konuşulan Brezilya'da çekildiğini düşünebiliriz. Bu da denizanası iddiasını doğrular nitelikte.

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Anahtar Kelimeler:
gizem yaratık
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