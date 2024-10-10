Ne olduğunu bilmeyen köpek su maymuncuğu yedi, o baloncukları çıkardığı anlar ise viral oldu

Halk arasında su maymuncuğu olarak bilinen su boncuğu, çocukların çok sevdiği bir eğlence aracı. Ancak tehlikesi de büyük!

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan bakkal, market, kırtasiye, akvaryumcular, seyyar satıcılarda ve özellikle internette satılan su maymuncuğu büyük risk taşıyor.

Çocukların oyun sanarak arkadaşlarıyla şakalaşmak için su veya başka içeceklere bazen bu renkli topları atabileceği bilinmekte. Peki bu baloncuklar yenilirse ne olur? Nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmalarının yanı sıra alerji ve zehirleme riskleri taşıyor.

Çaresiz köpeğin farkına varmadan yediği su maymuncuğu köpeğe zarar vermesin diye sahibinin alıp götürdüğü veterinerde yaşananlar olaylara hayvan hemşiresi de inanamadı.

Zavallı hayvan yediği su maymuncuklarını veterinerin ortasına dışkıladı!