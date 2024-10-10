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  4. Ne olduğunu bilmeyen köpek su maymuncuğu yedi, o baloncukları çıkardığı anlar ise viral oldu

Ne olduğunu bilmeyen köpek su maymuncuğu yedi, o baloncukları çıkardığı anlar ise viral oldu

10.10.2024 13:42
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.10.2024 13:42
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Su boncuğu yedi, o baloncukların çıkış anını gören veteriner kendini tutamadı. Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan su baloncuklarının saçtığı tehlike bir köpekte gözler önüne serildi. Çaresiz köpek yediği baloncukları veteriner kliniğinin ortasına dışkıladı!

Halk arasında su maymuncuğu olarak bilinen su boncuğu, çocukların çok sevdiği bir eğlence aracı. Ancak tehlikesi de büyük!

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Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan bakkal, market, kırtasiye, akvaryumcular, seyyar satıcılarda ve özellikle internette satılan su maymuncuğu büyük risk taşıyor.

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Çocukların oyun sanarak arkadaşlarıyla şakalaşmak için su veya başka içeceklere bazen bu renkli topları atabileceği bilinmekte. Peki bu baloncuklar yenilirse ne olur? Nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmalarının yanı sıra alerji ve zehirleme riskleri taşıyor.

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Çaresiz köpeğin farkına varmadan yediği su maymuncuğu köpeğe zarar vermesin diye sahibinin alıp götürdüğü veterinerde yaşananlar olaylara hayvan hemşiresi de inanamadı.

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Zavallı hayvan yediği su maymuncuklarını veterinerin ortasına dışkıladı!

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Anahtar Kelimeler:
köpek dışkı su maymunu veteriner
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