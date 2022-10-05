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Hindistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs 1600 metrelik uçurumdan düştü! Korkunç kaza: 25 ölü...

05.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da düğün davetlilerini taşıyan bir otobüsün 1600 metrelik bir dağ geçidine düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Düğün alanına gitmek için Pauri Garhwal'dan yola çıkan otobüs yoldan çıkmadan önce Haridwar bölgesindeki Laldhang'dan dönüyordu. Virajı alamayarak dağ geçidine düşen otobüsün içinde en az 45 düğün davetlisinin olduğu belirtildi.

Hindistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs 1600 metrelik uçurumdan düştü! Korkunç kaza: 25 ölü...

Hindistan’da yaşanan korkunç bir kaza ülke gündeminde geniş yer buldu. Düğüne gitmek için hazırlanan ve kendilerine özel olarak kiralanan bir otobüse binen 45 kişilik davetli grubu dağ yolundan sapıp 1600 metrelik uçurumdan düştü. Düğün davetlilerinin yarısından fazlasını hayatını kaybettiği kazada yaralılar uzak bir bölgeye taşınarak tedavi altına alındı. Devlet Afet Müdahale Gücü ve polisin öncülüğünde yürütülen yoğun operasyon gece geç saatlerde devam ederek 21 yolcunun kurtarılmasıyla sonuçlandı.

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OPERASYON DEVAM EDİYOR

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Kıdemli polis yetkilisi Swatantra Kumar Singh, ANI haber ajansına kurtarma operasyonunun devam ettiğini dile getirdi. Hindistan Devlet Başkanı Droupadi Murmu da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayda yaralananların bir an önce iyileşmesini umduğunu söyledi. Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami de olaya dair derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaza
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