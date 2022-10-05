Hindistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs 1600 metrelik uçurumdan düştü! Korkunç kaza: 25 ölü...

Hindistan’da yaşanan korkunç bir kaza ülke gündeminde geniş yer buldu. Düğüne gitmek için hazırlanan ve kendilerine özel olarak kiralanan bir otobüse binen 45 kişilik davetli grubu dağ yolundan sapıp 1600 metrelik uçurumdan düştü. Düğün davetlilerinin yarısından fazlasını hayatını kaybettiği kazada yaralılar uzak bir bölgeye taşınarak tedavi altına alındı. Devlet Afet Müdahale Gücü ve polisin öncülüğünde yürütülen yoğun operasyon gece geç saatlerde devam ederek 21 yolcunun kurtarılmasıyla sonuçlandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kıdemli polis yetkilisi Swatantra Kumar Singh, ANI haber ajansına kurtarma operasyonunun devam ettiğini dile getirdi. Hindistan Devlet Başkanı Droupadi Murmu da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayda yaralananların bir an önce iyileşmesini umduğunu söyledi. Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami de olaya dair derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren başsağlığı diledi.



