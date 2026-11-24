MALZEMELER

1 adet büyük boy olgun muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı ince yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Olgun muzu bir kaseye alın ve çatalla püre haline gelene kadar ezin. Üzerine yumurtaları kırarak iyice çırpın.

Yulaf ezmesini ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Yulafın yumuşaması ve karışımın kıvam alması için 5 dakika bekletin.

Yapışmaz tavayı orta-kısık ateşte ısıtın. Hazırladığınız karışımdan birer yemek kaşığı alarak tavaya dökün.

Pankeklerin alt yüzeyi kızarıp kenarları toparlanmaya başladığında spatula yardımıyla dikkatlice çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 1-2 dakika, içi tamamen pişene kadar pişirin.

Hazırladığınız muzlu pankekleri sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Pankeklerin doğal olarak tatlı olması için kabuğunda kahverengi benekler oluşmuş olgun muzları tercih edin. Pankekleri küçük boyutlarda hazırlamak ve kısık ateşte pişirmek, dağılmadan çevrilmelerini kolaylaştıracaktır.