Necati Ateş: Siz kimsiniz bizi çekiyorsunuz?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, önceki gün kız arkadaşı ile Nişantaşı'nda kahve içerken görüntülendi.

Fotoğraflarının çekilmesini fark eden Ateş, küplere bindi. Objektifleri gören kız arkadaşı, masadan kalkmaya çalışırken eski futbolcu, muhabirlerin yanına gelerek tepki gösterdi.

Necati Ateş, "Siz kimsiniz de bizi çekiyorsunuz, benden izin aldınız mı? Belki kız arkadaşım rahatsız oluyor, işinize bakın" dedi.

Masadan sinirli bir şekilde kalkan Ateş, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan Zeynep Özyürek ile 1999 yılında nikah masasına oturan Necati Ateş, 2014 yılında boşanmıştı. İkilinin, bu evlilikten Ege adında çocukları bulunuyor.

