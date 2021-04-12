Necip Memili: Kız çocuğu insana destur getiriyor

Başarılı oyuncu Necip Memili, ReTouch dergisinin Nisan sayısına röportaj vererek hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Kızı Asya’nın doğumundan sonra hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu Necip Memili, “Kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor.
Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz.
Bundan 1,5 sene önce ben, 'Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum' diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize.
Artık kızımın ve eşimin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim.” dedi.
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