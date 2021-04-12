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Necip Memili: Kız çocuğu insana destur getiriyor

12.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 ay önce baba olan Necip Memili, kızının doğumundan sonra hayatının değiştiğini söyleyerek, babalığın nasıl olduğunu anlattı.

Necip Memili: Kız çocuğu insana destur getiriyor

Başarılı oyuncu Necip Memili, ReTouch dergisinin Nisan sayısına röportaj vererek hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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"KIZ ÇOCUĞU İNSANA DESTUR GETİRİYOR"

Kızı Asya’nın doğumundan sonra hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu Necip Memili, “Kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor.

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Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz.

"BUNLAR BENİM İÇİN MUCİZE"

Bundan 1,5 sene önce ben, 'Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum' diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize.
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"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Artık kızımın ve eşimin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim.” dedi.


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Necip Memili
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