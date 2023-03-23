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  4. Necmi Yapıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı ve biyografisi

Necmi Yapıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı ve biyografisi

23.03.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü çift, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Bir döneme damga vuran Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Feridun Bitir karakteriyle hafızalara kazınan Yapıcı, bugün internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Necmi Yapıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı ve biyografisi...

Necmi Yapıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı ve biyografisi

Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel TV 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa programında Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ı ağırladı. İşte, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan hakkında bilgiler...

NECMİ YAPICI KİMDİR?

Necmi Yapıcı, 18 Mart 1972 yılında İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi.

Necmi Yapıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Necmi Yapıcı, Ayrılsak da Beraberiz ve En Son Babalar Duyar gibi çok sayıda dizide oynamıştır.

2. SAYFA KONUĞU NECMİ YAPICI'NIN EŞİ NİHAN DURUKAN KİMDİR?

Nihan Durukan 1975 yılında dünyaya geldi.

Nihan Durukan Büyük Yalan, Sırlar Dünyası, Buyük Buluşma, Son Cellat, Binbirgece, Berivan gibi dizilere oynadı.

Film kariyeri boyunca Mandıra Filozofu İstanbul, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmlerinde de rol alan oyuncu bir çok reklamda da rol aldı.

Necmi Yapıcı - Nihan Durukan çifti 2016 yılında evlenmiştir.

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