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Neden fast food restoranlarında yediğimiz patatesler evdekinden daha lezzetli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

Patates kızartmasının neredeyse sevmeyeni yoktur, öğün fark etmeksizin her yemekte tüketilebilir. Yapımı da son derece basit olan patates kızartmasını dışarıdaki yediklerimizle karşılaştırdığımızda ortaya çok büyük lezzet farkı çıkar. Dışarıdaki hep daha lezzetlidir :) Peki fast food restoranlarındaki patates kızartmalarını bu kadar lezzetli kılan şey nedir? Gelin hep beraber sebebine bakalım...

Neden fast food restoranlarında yediğimiz patatesler evdekinden daha lezzetli?

Patates kızartması yapmak son derece kolaydır; patatesler yıkar, soyulur, dilimlenir, tuzlanır ve bol kızgın yağda rengi altın sarısına dönene kadar kızartılır. Bize göre patates kızartması yapmanın yöntemi budur. Ancak restoranlarda servis edilen patates kızartmalarında belli ki başka bir yöntem uygulanıyor :)

Aslında durum bizim anlattığımız gibi çok da kolay değişmiş. Patatesi seçmek bile çok önemli bir noktaymış:

Öncelikle işe doğru patatesi seçerek başlamak lazım. Sarı patates olarak bilinen Afyon russet patateslerinden kullanmalısınız.

afyon

Patatesi dilimlerken her bir parçanın eşit kalınlıkta olmasına özen gösterin ki hepsi eşit miktarda pişsin. Hem bu şekilde doğramak göze de hitap eden bir sunuma yardımcı oluyor.

Kilit noktasına geldik! Dilimlenen patatesleri öncesinde tuzlu suda haşlayın. Sonrasında havlu kağıt yardımıyla kurulayın. Ardından haşlanmış patateslere zarar vermeden kilitli mutfak poşetlerine doldurun. Bu şekilde patatesleri buzlukta 6 ay boyunca saklamanız mümkün!

buzlu

Donmuş patatesleri kızartmak için buzluktan çıkarınca az bir miktar çözülmelerini bekleyin. Sonrasında tıpkı balık unlar gibi patatesleri unlayarak bolca kızgın, bol yağda kızartın. Pateteslerin rengi dönünce tavadan alın.

unlu

Bu yöntemle pişirdiğiniz patateslerin fast food restoranlarındaki patateslerle aynı lezzete sahip olduklarını göreceksiniz. Üstelik haşlayıp buzluğa atmak işinizi kolaylaştıran bir yöntem. Her seferinde tekrar tekrar doğramanıza gerek kalmadığı için vakitten tasarruf yapmış olacaksınız. Size afiyetler diliyoruz :)

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