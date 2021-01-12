Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?

Çikolatanın serotonin içerdiği ve dolayısıyla endorfin üretimini arttırdığını gösteren bilimsel araştırma sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Hatta bitter çikolatanın doğal olarak bir antidepresan olduğunu söylemek bile yanlış olmaz. Çikolatanın kokusu bile beyinde mutluluk hormonu olan serotoninin arttırılmasına yardımcı olur. Çikolatanın yalnızca mutluluk hormonu üzerinde etkili olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle kahvaltıda çikolata tüketmek tüm günün güzel geçmesine yardımcı olur. İşte sizler için kahvaltıda çikolata yemenin etkilerini araştırdık.

BEYİN GÜCÜNÜ GELİŞTİRİR

En az haftada bir kez bitter çikolata yiyen insanların zihin ve hafıza testlerinde iyi performans gösterdikleri bilimsel bir gerçekliktir. Kakao beyne giden kan akışını dengeler. Öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerin daha aktif olarak kullanılmasını sağlar.

İSTEKLERİ YATIŞTIRIR

Çikolata yemek, kilo vermenin son yolu gibi görünse de sabah çikolatası günün geri kalanında iştahınızı yatıştırarak kötü beslenme alışkanlıklarınızı azaltabilir. İştahınızı düzenlemeye yardımcı olur ve aşırı yeme riskinizi düşürür. Araştırmalar , çikolata içeren yüksek kalorili bir kahvaltının gün boyunca kalorileri azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.