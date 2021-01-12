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Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?

Seray Üstün Seray Üstün 12.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?

Çikolatayı tatlı kategorisinde değerlendiriyorsanız oldukça yanlış bir yaklaşım içindesiniz. Çikolata eski zamanlardan beri sağlık problemlerinin tedavi edilmesinde kullanılan mucizevi bir besindir. Hatta diyet listelerinde bile çikolata önemli bir yer tutar. Çikolata tutkunları için artık her gün bu besini tüketmek için bir bahaneniz var.

Çikolatanın serotonin içerdiği ve dolayısıyla endorfin üretimini arttırdığını gösteren bilimsel araştırma sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Hatta bitter çikolatanın doğal olarak bir antidepresan olduğunu söylemek bile yanlış olmaz. Çikolatanın kokusu bile beyinde mutluluk hormonu olan serotoninin arttırılmasına yardımcı olur. Çikolatanın yalnızca mutluluk hormonu üzerinde etkili olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle kahvaltıda çikolata tüketmek tüm günün güzel geçmesine yardımcı olur. İşte sizler için kahvaltıda çikolata yemenin etkilerini araştırdık.

BEYİN GÜCÜNÜ GELİŞTİRİR

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En az haftada bir kez bitter çikolata yiyen insanların zihin ve hafıza testlerinde iyi performans gösterdikleri bilimsel bir gerçekliktir. Kakao beyne giden kan akışını dengeler. Öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerin daha aktif olarak kullanılmasını sağlar.

İSTEKLERİ YATIŞTIRIR

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Çikolata yemek, kilo vermenin son yolu gibi görünse de sabah çikolatası günün geri kalanında iştahınızı yatıştırarak kötü beslenme alışkanlıklarınızı azaltabilir. İştahınızı düzenlemeye yardımcı olur ve aşırı yeme riskinizi düşürür. Araştırmalar , çikolata içeren yüksek kalorili bir kahvaltının gün boyunca kalorileri azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

RUH HALİNİ GÜÇLENDİRİR

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Sabahlar zor olabilir ve günün başlangıcında kendinizi doğru havaya sokmak daha iyidir. Çikolata, ruh halinizi iyileştirebilir ve olumlu duyguları teşvik edebilir . Çikolata yemek, endorfin üretimini uyarır ve diğer "iyi hissettiren" kimyasallarımız olan serotonin ve dopamin ile etkileşime girer. Çikolata, antidepresan etkisiyle de bilinir.

KALP HASTALIĞI VE FELÇ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

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Çikolata yemek insanların kalp hastalığı ve felç riskini düşürür. Bitter çikolata yemek kalp için harika bir egzersizdir. Flavonoidlerin ürettiği nitrik oksit sayesinde kan basıncını düşürür ve kan damarlarının gevşemesine yardımcı olur.

Kakao açısından zengin sağlıklı miktarlarda bitter çikolata, vücudumuzun glikozu metabolize etme şeklini iyileştirebilir ve böylece diyabetle savaşmaya yardımcı olabilir. Son olarak bitter çikolata, yüksek miktarlarda arterleri tıkayabilen "kötü" LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir ve " iyi " HDL kolesterol seviyelerini yükseltebilir . Tüm bu faydalar sabah tüketimi ile sınırlı olmasa da genel olarak çikolata sağlıklı bir gün başlangıcı olacaktır.

ÇALIŞMA MODUNA SOKAR

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Kahve çekirdekleri ve çay gibi kakao da kafein içerir. Miktar değişebilir. Ancak kural olarak bitter çikolatanın içinde daha fazla kafein vardır ve beyaz çikolatada hiç kafein yoktur. Diğer kafeinli yiyecekler gibi çikolata da sizi daha uyanık hale getirir. Enerji seviyenizi yükseltir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

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Çikolata besinlerle doludur. Herhangi bir yüzde 70 bitter çikolatadaki antioksidan oranı yeşil çaydan fazladır. Kalsiyum, bakır, potasyum ve magnezyum içerir. Flavanoller, günlük olarak maruz kaldığımız oksidanların neden olduğu hücre hasarıyla savaşmaya yardımcı olur.

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