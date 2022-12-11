Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarına 2.000'den fazla ölü fok vurdu

Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı. Hazar Çevre Koruma Merkezi başkanı Zaur Gapizov, yaptığı açıklamada fokların muhtemelen yaklaşık iki hafta önce öldüğünü söyledi.

NEDENİ BELİRSİZ

Şimdiye kadar hayvanların neden öldüğünü belirlemek mümkün olmadı , ancak Rusya'nın Dağıstan eyaletindeki yetkililer bunun doğal nedenlerden kaynaklandığına inanıldığını söylediler. Gapizov, hayvanların öldürüldüğüne veya balık ağlarına takıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi. Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

SON 10 YILDIR FAZLA

Hazar Denizi’nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi. Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.