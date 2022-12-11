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  4. Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarına 2.000'den fazla ölü fok vurdu

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarına 2.000'den fazla ölü fok vurdu

11.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgenin Hazar Denizi kıyısında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu belirtildi. İlk önce 600'den fazla sayılan ölü fok sayısının artmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Maalesef sayı önemli ölçüde arttı ve şu anda 2 bin 500 seviyesinde bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarına 2.000'den fazla ölü fok vurdu

Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı. Hazar Çevre Koruma Merkezi başkanı Zaur Gapizov, yaptığı açıklamada fokların muhtemelen yaklaşık iki hafta önce öldüğünü söyledi.

NEDENİ BELİRSİZ

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Şimdiye kadar hayvanların neden öldüğünü belirlemek mümkün olmadı , ancak Rusya'nın Dağıstan eyaletindeki yetkililer bunun doğal nedenlerden kaynaklandığına inanıldığını söylediler. Gapizov, hayvanların öldürüldüğüne veya balık ağlarına takıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi. Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

SON 10 YILDIR FAZLA

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Hazar Denizi’nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi. Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya fok balığı

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