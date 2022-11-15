Denize girip eğlenceli zaman geçiriyorlardı! Bir anda kıyıya işkence görmüş cesetler vurdu

Meksika’nın Acapulco bölgesindeki Candesa plajında ilginç anlar yaşandı. Şehrin en popüler kıyı şeridinden biri olan sahilde kimliği henüz açıklanmayan üç erkek cesedinin kıyıya vurduğu belirtildi. Cesetlerden birinin eli ve ayağı beton bir çapayla bağlıydı. İkincisi ise kumda yüzüstü yatıyordu. Eyalet savcıları alarma geçerek polis ekiplerinin yardımıyla cesetleri sahilden çıkarttı ancak sahil kamuya kapatılmadı.

ERTESİ GÜN ÜÇÜNCÜSÜ BULUNDU

Ertesi sabah sadece iki kilometre uzaklıktaki Icacos sahilinde üçüncü bir ceset bulundu. El Pais’in haberine göre cesedin bölgedeki bir askeri üssün yakınlarından çıktığı söylendi. Adamın ensesinde kurşun yarası vardı.