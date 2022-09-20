Nefis bir tarif: Etimek Tatlısı! Etimek Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Etimek tatlısını hazırlamak için etimek, şeker, nişasta gibi malzemelere ihtiyacınız olacak. Etimek tatlısı tarifine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki etimek tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ

1 paket tuzsuz etimek

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı sıcak su

Muhallebisi için;

1 litre süt

5 tepeleme yemek kaşığı un

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket vanilya

Üzeri için;

1 poşet krem şanti

1 su bardağı süt

Hindistan cevizi

ETİMEK TATLISI TARİFİ

Su ve şekeri eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte kendi halinde beş dakika kaynatın. Ardından ateşten alın ve 2-3 dakika bekletin.

Etimekleri dikdörtgen bir tepsiye (27 * 40) dizip şerbeti üzerine dökün. Muhallebiyi hazırlamak için bir tencerede süt, un ve nişastayı karıştırın. Sonrasında şekeri de ilave ederek ve orta hararetli ateşte devamlı karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Ateşten alın, vanilya ve tereyağını ilave edip tereyağ eriyene dek çırpın. Muhallebiyi sık sık karıştırarak 10 dakika. dinlendirin. Muhallebiyi etimeklerin üzerine döküp üzerini düzleyin, Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp iyice soğuyana kadar bekleyin, 1 su bardağı sütle hazırladığınız krem şantiyi üzerine yayıp düzleyin, Bolca hindistan cevizi serpip mevsim meyveleri ile süsleyin. Afiyet olsun...

