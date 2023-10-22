Nefis magnolia tatlısı tarifi! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

Magnolia tatlısında kullanılan meyve seçiminde genellikle muz ve çilek tercih edilse de damak zevkinize göre dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Yaz aylarında taze çilekler veya vişnelerle süslenen bu tatlı, serinletici bir lezzet sunarken, kışın portakal dilimleri veya nar taneleriyle servis edildiğinde sıcak bir lezzet sunar. Ayrıca magnolia tatlısının krema dolgusu, hafifliği ve pürüzsüz dokusuyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Peki, magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapımı

NEFİS MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER Muhallebisi için;

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema

1 paket vanilya

Arası için;

1,5 paket burçak bisküvi

Çilek

TARİF Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Çırpma teli ile çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.

Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.

Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.

Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.

Çilekleri ince dilimler halinde keselim. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Çilekleri dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.

Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.

AFİYET OLSUN!



