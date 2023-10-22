YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Nefis magnolia tatlısı tarifi! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

    Nefis magnolia tatlısı tarifi! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

    22.10.2023 16:36 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Magnolia tatlısı kendine özgü tadı ile deneyenlerin bayıldığı lezzetlerden biri haline gelmiş durumda. Bu tatlı, bisküvi tozu ile yapılan tabanın üzerine krema dolgusu ve mevsim meyveleriyle süslenmiş, göz alıcı bir lezzet şöleni sunuyor. İçeriği ve sunumuyla hem göze hem de mideye hitap eden magnolia tatlısı, misafir sofralarında sunum için harika bir tercih. Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği magnolia tatlısının püf noktaları ve detaylı tarifi haberimizde.

    Nefis magnolia tatlısı tarifi! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Magnolia tatlısında kullanılan meyve seçiminde genellikle muz ve çilek tercih edilse de damak zevkinize göre dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Yaz aylarında taze çilekler veya vişnelerle süslenen bu tatlı, serinletici bir lezzet sunarken, kışın portakal dilimleri veya nar taneleriyle servis edildiğinde sıcak bir lezzet sunar. Ayrıca magnolia tatlısının krema dolgusu, hafifliği ve pürüzsüz dokusuyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Peki, magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapımı

    NEFİS MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

    MALZEMELER

    • Muhallebisi için;
    • 1 litre süt
    • 3 yemek kaşığı un
    • 2 yemek kaşığı nişasta
    • 1 su bardağı şeker
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 1 paket sıvı krema
    • 1 paket vanilya
    • Arası için;
    • 1,5 paket burçak bisküvi
    • Çilek

    TARİF

    • Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Çırpma teli ile çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.
    • Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.
    • Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.
    • Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.
    • Çilekleri ince dilimler halinde keselim. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Çilekleri dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.
    • Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.

    AFİYET OLSUN!


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gelinim Mutfakta samsades tatlısı tarifi!Gelinim Mutfakta samsades tatlısı tarifi!
    Lezzetli ve doyurucu: MasterChef kaymaklı lahana aşı tarifi!Lezzetli ve doyurucu: MasterChef kaymaklı lahana aşı tarifi!
    Efsane lezzet: Trakya'nın meşhur hayrabolu tatlısı tarifi!Efsane lezzet: Trakya'nın meşhur hayrabolu tatlısı tarifi!
    Anahtar Kelimeler:
    bisküvili magnolia tarifi çilekli magnolia tarifi magnolia tarifi magnolia gerçek magnolia tarifi magnolia tarifi orjinal tarifi çilekler püf noktaları

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

    Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

    Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

    22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

    22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.