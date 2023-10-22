Nefis magnolia tatlısı tarifi! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

Magnolia tatlısında kullanılan meyve seçiminde genellikle muz ve çilek tercih edilse de damak zevkinize göre dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Yaz aylarında taze çilekler veya vişnelerle süslenen bu tatlı, serinletici bir lezzet sunarken, kışın portakal dilimleri veya nar taneleriyle servis edildiğinde sıcak bir lezzet sunar. Ayrıca magnolia tatlısının krema dolgusu, hafifliği ve pürüzsüz dokusuyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. Peki, magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapımı