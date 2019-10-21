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Nefise Karatay'dan yeni program! Hayat Sağlıklı Güzel ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 00:50 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Nefise Karatay, Kanal D'de yayınlanacak olan Hayat Sağlıklı Güzel isimli programla ekrana dönüyor? Peki Hayat Sağlıklı Güzel ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Nefise Karatay'dan yeni program! Hayat Sağlıklı Güzel ne zaman başlıyor?

Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor. Hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan Hayat Sağlıklı Güzel’i bu sezon Nefise Karatay ve medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ sunacak.Kanal D'nin sevilen programı 'Hayat Sağlıklı Güzel', yenilenen yüzleriyle evinize sağlık getirmeye devam ediyor.

'Hayat Sağlıklı Güzel' 21 Ekim Pazartesi’den itibaren, başarılı sunucu Nefise Karatay ve medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ’ın sunumuyla ekranda olacak.

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Her gün konusunda uzman doktorları konuk eden ve birçok sağlık problemine ışık tutan 'Hayat Sağlıklı Güzel', hafta içi her gün saat 06.15’de Kanal D’de…

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Anahtar Kelimeler:
Hayat Sağlıklı Güzel Nefise Karatay

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