Nehir eş anlamlısı nedir? Nehir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime haznesi geniş olan Türkçemizde yazılış bakımından farklı fakat anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı kelime denmektedir. Nehir kelimesi de bu eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır. Nehir kelimesinin kökeni Arapça "nhr" kökünden gelmektedir. Arapçada "akarsu, ırmak" anlamına gelen "nahr" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski zamanlarda "nehr" olarak kullanılan kelime yapısal değişime uğrayarak "nehir" hâlini almıştır. Anlamını koruyan nehir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "ırmak"tır.

Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ırmak" olarak bilinmektedir. Hem kelime anlamı hem de eş anlamlısı aynı kelimedir. Cümleler içerisinde nehir veya ırmak kelimesini kullanarak aynı anlamı ifade edebiliriz. Nehir eş anlamlısı ırmak, nehirle aynı anlamı karşılar. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olmasından dolayı cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılması anlam kaymasına veya anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır. Nehir kelimesi halk tarafından kullanılması tercih edilen bir kelimedir. Ayrıca nehrin eş anlamlısı olan ırmak kelimesi günümüzde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olarak da bilinmektedir.

Nehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nehir kelimesinin eş anlamı olan ırmak kelimesiyle örnek cümleler: