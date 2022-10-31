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Nehir eş anlamlısı nedir? Nehir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz son derece kelime haznesi geniş bir dildir. Birçok milletle kültürel etkileşimi olan Türkçenin eş anlamlı kelimeleri de bu dile ayrı bir zenginlik katmaktadır. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinmektedir. Nehir kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimelerden bir tanesidir. Peki, nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nehir eş anlamlısı nedir? Nehir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime haznesi geniş olan Türkçemizde yazılış bakımından farklı fakat anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı kelime denmektedir. Nehir kelimesi de bu eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır. Nehir kelimesinin kökeni Arapça "nhr" kökünden gelmektedir. Arapçada "akarsu, ırmak" anlamına gelen "nahr" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski zamanlarda "nehr" olarak kullanılan kelime yapısal değişime uğrayarak "nehir" hâlini almıştır. Anlamını koruyan nehir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "ırmak"tır.

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Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ırmak" olarak bilinmektedir. Hem kelime anlamı hem de eş anlamlısı aynı kelimedir. Cümleler içerisinde nehir veya ırmak kelimesini kullanarak aynı anlamı ifade edebiliriz. Nehir eş anlamlısı ırmak, nehirle aynı anlamı karşılar. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olmasından dolayı cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılması anlam kaymasına veya anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır. Nehir kelimesi halk tarafından kullanılması tercih edilen bir kelimedir. Ayrıca nehrin eş anlamlısı olan ırmak kelimesi günümüzde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olarak da bilinmektedir.

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Nehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nehir kelimesinin eş anlamı olan ırmak kelimesiyle örnek cümleler:

  • Derste ırmakların isimlerini öğrendik.
  • Oradaki ırmak şırıl şırıl akıyor.
  • Uzaktan ırmağın akışını hayranlıkla izledim.
  • Irmaklar çoğu zaman denize doğru akar.
  • Evi hemen ırmağın yakınındaydı, çok beğendim.
  • Yağmurun fazla yağması yüzünden bu sene ırmaklar doldu taştı.
  • Irmaklar balıkların yaşaması için oldukça elverişlidir.
  • Irmağın etrafında yerleşim merkezi bulunuyordu.
  • Irmakların her mevsim suları değişmektedir.
  • Belirli mevsimlerde suları azalan, belirli mevsimlerde suları çoğalan ırmakların rejimi basit rejim adını almaktadır.
  • Irmağın kıyısındaki su aygırı çok susamış ki dakikalarca su içti.
  • Irmaktaki timsah kocaman olduğu için hayvanat bahçesine gelen herkesin dikkatini çekti.
  • Irmağın yanındaki kaplanın gözleri ceylanın üzerindeydi.
  • Irmak içinde su içen ceylan, timsahın kurbanı oldu.
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