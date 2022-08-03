Nehirde yüzerken eline çarptı! Dünyanın en büyük altın parçası olduğunu öğrendiğinde şaşırdı kaldı

İskoçya’da dört yıl önve Wanlockhead yakınlarındaki bir nehirde sırt üstü yüzen bir adamın eline bir cisim çarptı. Eline çarpan cismin taş olduğunu zanneden ve incelemek için suyun içinden çıkartan adam, bunun bir altın parçası olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Altın parçasını yanına alarak bölgeden uzaklaşan adam bunu bir uzmana gösterdi. 85.7 gram ağırlığındaki altın 500 yıldan bu yana rastlanan Birleşik Krallık tarihinin en büyük altın parçası olduğu ortaya çıktı.

KONUMU TAM OLARAK AÇIKLANMIYOR

İskoçya'daki keşiften sonra, devasa külçenin tam konumu, günümüzün altın hücumunda hazine avcılarının ortaya çıkmasını önlemek için hiçbir zaman halka açıklanmadı. Bir altın uzmanı olan Leon Kirk, “En az 50 bin sterlin değerinde olduğunu söyleyebilirim. Altın çok yoğun olduğu için, külçeler doğrudan dibe batar ve yüzyıllar boyunca akıntılar tarafından hareket ettirilmeden uzanabilir. ‘Douglas Nugget’ adı verilen altın parçası için milyarder koleksiyonerlerin çok daha fazlasını ödeyebileceğine eminim” dedi.

DAHA FAZLASINI ARIYORLAR

İsmi açıklanmayan adamın Douglas Nugget olarak isimlendirilen keşfinden sonra bölgeye yönlendirilen ekipler Wanlockhead yakınlarında yeni altın parçalarını bulabilmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.



