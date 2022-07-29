Masallar gerçek oldu! Ormanda odun toplarken resmen hazine bulunca...

Çarşamba günü Hindistan'ın Madhya Pradesh kentindeki Purusottampur köyünden Genda Bai isimli bir kadın değerli bir taşa rastladı. Onu keşfettiğinde odun toplamak için dışarı çıkmıştı. Elindeki değerli taşla kocasına söylemek için eve koştuğunda ikili başta, çift ışıltılı taşı tanımlayamadı ve elmas uzmanı Anupam Singh'den yardım istediler.

25 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Elmas olduğunu anlaşılan, 4 karat ağırlığında ve 25.067,66 dolar değerinde olduğu tahmin edilen mücevherin yaklaşmakta olan bir elmas müzayedesinde satılacağı tahmin ediliyor.

PARA İÇİN ODUN TOPLUYORDU

Elması keşfetmeden önce evini onarabilmek için odun satan Bai de, bu sayede harap konutlarda yaşayan ailesi için biraz para toplayabilmeyi umut ediyor.

ÇOCUKLARI İÇİN UMUT EDİYOR

Dört oğlu ve yakında evlenecek iki kızı olan kadın elmas keşfinden elde ettiği parayla, kızlarının evlilikleri için yeterli parayı kazanacağını düşünüyor.



