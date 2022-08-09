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Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı nereli ve kaç yaşında?

09.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Tuğba Namlı ile Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programıyla yeni sezonda da izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. İkili yeni sezonun 2. programıyla ekranlara geldi. Ünlü sunucu yaptığı açıklamada "Yine hayata dair ne varsa konuşacak, gündemin nabzını birlikte tutacağız." ifadelerini kullandı. Peki Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı nereli ve kaç yaşında?

Nur Tuğba Namlı hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte magazin gündemini yorumluyor. Ünlü isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı kimdir?", "Nur Tuğba Namlı nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü sunucunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI SUNUCUSU NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Nur Tuğba Namlı Balıkesir Üniversitesi'ni bitirmiştir.

'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile adından söz ettiren Nur Banu Namlı ardından Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY

Nur Tuğba Namlı, Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.

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