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Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği eşliğinde çevre temizliği

12.10.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü’nün eşsiz sonbahar güzelliğine büründü. Çevre gönüllüleri ise dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un çevresini temizledi. UNESCO adayı Nemrut'tan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği eşliğinde çevre temizliği

Van Gölü Havzası’nın batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçisini ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası’nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşiyor.

3 TON ÇÖP TOPLANDI

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Bitlis'in Tatvan Belediyesi, STK temsilcileri ve Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllerinden oluşan 70 kişilik ekip, Nemrut'un çevresindeki piknik alanlarını temizledi. Toplanan yaklaşık 3 ton çöp, kamyona yüklenip atık kerkezine götürüldü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Dünya mirası olan yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası'nda temizlik etkinliği düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere bu dünyayı temiz bırakmak istiyoruz. Bilindiği üzere buranın 2022'de UNESCO'ya müracaatı yapılacak ve 2023’te UNESCO'da olacak" dedi.

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Nemrut Krater Gölü’nü gezerek fotoğraf çeken ziyaretçilerden Abdulrıdvan Kulu, “Her mevsim çeşitli güzellikler barındıran Nemrut, sonbaharın gelmesiyle ve yapraklarının renklerinin değiştirmesiyle harika manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bizde hem gezmek hem de bu güzellikleri fotoğraflamak için Nemrut Kalderası’nda gezintiye geldik” dedi.

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Erciş’ten gelen Melda Akın isimli ziyaretçi ise “Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Özellikle sonbahar renkleriyle harika olmuş çok beğendik, arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ben ilk defa geldim. Bir daha gelmeyi de düşünüyoruz” diye konuştu.

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Tur operatörü Hakan Çalışkan da; Patnos, Erciş, Muradiye ve Çaldıran’dan getirdiği arkadaşlarına doğal güzellikleri gösterdiğini söyleyerek, “Bu ortama ilk önce getirdiğimizde insanlar böyle bir şey beklemiyorlar. Fakat gördükten sonra hayran kalıyorlar” dedi.

Erciş’ten gelen öğretmen ve profesyonel fotoğrafçı Abdullah Mustafa Aydın ise, "Buranın güzelliğinden hep bahsediliyordu. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarla beraber geziye geldik. Birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hem gün batımında krater gölündeki ağaçların yansıması hem de bu atmosfer gerçekten insanı büyülüyor" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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