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Bu rota izole tatil arayanlar için! Bu noktada hiç kimse sizi bulamayacak

11.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle birlikte herkes kendi iç dünyasına yönelme eğilimi gösterdi. Pandeminin getirdiği kısıtlamaların kalkmasıyla beraber aslında günümüzde ‘izole tatil’ adı verilen bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Popüler kültür karmaşıklığı ve modern dünyanın kaosun uzaklaşmak isteyenler için bu rota benzersiz bir deneyim sunacak.

Bu rota izole tatil arayanlar için! Bu noktada hiç kimse sizi bulamayacak

İş hayatının yoğun temposunun ardından bütün bir yıl aslında o tatilin hayalini kurarsınız. Tatil bavulu için birkaç yeni kıyafete de kimse hayır diyemez. Aylar öncesinden tatilin detaylarını planlamaya başlarsınız. Ancak bu planlar arasında tatilin şekli büyük önem taşır. Deniz, kum ve güneşi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir tatil ya da kış sporlarının yapılabileceği yerler tercihleriniz arasında olabilir. Sosyal medyada sıklıkla gördüğünüz popüler destinasyonlarda “Benim de bir pozum olsun” diyebilirsiniz. Ancak bazen herkesin tercih ettiği kalabalık yerlere değil de, sessiz ve sakin izole yerlere gidip yalnızlığın tadını çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle sessiz ve sakin bir tatil yapmak isteyenler için izole bir rota hazırladık.

GELENEKSEL YURT- MOĞOLİSTAN

MOGOLİSTAN

İnsanlarla ilişkileri yüksek ve sosyal olan bir insansanız bu tatil sizin için biraz zorlayıcı geçebilir. Çünkü geleneksel daire şeklindeki çadır, Ulgii şehrinin altı saat dışındaki Altai Tavan Bogd Milli Parkı’nda yer alıyor. Bu kampta göllere ve şelalelere yürüyüş yapıp Altay Dağları’nın gölgesinde dinlenebilirsiniz.

PITCAIRN ADALARI- PASİFİK OKYANUSU

PITCAIRN ADALARI

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki Pitcairn Adaları, dünyadaki en izole yerlerden birini oluşturuyor. Oraya ulaşmak için Fransız Polinezyası’ndan yıl boyunca ara sıra çalışan bir yük gemisiyle iki gecelik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Yolculuk bittikten sonra bu topluluk evinde konaklamanın bir parçası olan 13 evden birinde kalabilirsiniz. Pitcairn’de yürüyüş yapabilir, yüzebilir veya burada yaşayan 50 kadar daimi sakinden bazılarını tanıyabilirsiniz.

REINHEIM- NORVEÇ

rein

Norvaç takımadaları, Kuzey Kutbu’ndan sadece birkaç yüz mil uzakta bulunuyor. Kuzey Kutbu vahşi doğasını deneyimlemek isteyenler için dünyanın en sık tercih edilen yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kayakla ya da kızak köpeği sayesinde Reinheim’e ulaştıktan sonra çevredeki manzaranın tadını çıkartabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Moğolistan Norveç
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