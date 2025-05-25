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Neredeyse herkesin evinde var! Yüzü uyuştu, salyalar akmaya başladı: Hemen çöpe atın!

Bursa’da difenbahya bitkisine dokunan Meryem Can, konuşamaz hale geldi. “Ağlayan çiçek” olarak bilinen bitkinin zehirli özsuyuyla temas eden genç kadın yaşadıklarını, “Kekeme gibi oldum, dilimi çekemedim” sözleriyle anlattı. Uzmanlar, bitkinin özellikle çocuklardan uzak tutulması gerektiği konusunda uyardı.

Neredeyse herkesin evinde var! Yüzü uyuştu, salyalar akmaya başladı: Hemen çöpe atın!
Çiğdem Sevinç

Bursa’da yaşayan dijital içerik üreticisi Meryem Can, evindeki difenbahya bitkisine dokunduktan sonra konuşamaz hale geldi. “Ağlayan çiçek” olarak da bilinen bu bitkinin zehirli özsuyunun yüzüne ve ağzına temas ettiğini söyleyen genç kadın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı.

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“ÇİÇEĞE DOKUNDUM, KEKEME GİBİ OLDUM”

Meryem Can, bitkinin gövdesi eğildiği için düzeltmek istediğini ancak bitkinin ortadan ikiye kırıldığını ve içindeki sıvının yüzüne ve ağzına geldiğini belirtti. O an yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Aloe vera gibi sandım önce. Yüzümü elimle, ağzımı da dilimle temizledim. Birkaç dakika sonra dilimde yanma başladı. Sonra da ağzımda tükürük akmaya başladı. Aileme söyledim, hemen hastaneye gittik. Doktorlar da şaşırdı. Konuşamıyordum. Kekeme gibi oldum. Dilimi çekmek istedim ama çekemedim, içeride kaldı gibi hissettim. O an çok korktum. Evinizde bu çiçek varsa derhal çöpe atın!”

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ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALI

Difenbahya bitkisi içerisinde kalsiyum oksalat içermekte. Bu madde ağızda şişmeye, aşırı salyaya ve konuşma kaybına neden olabiliyor. Bitki özellikle çocuklardan uzak tutulmalı. Bitki özsuyu özellikle göze, ağza ve cilde temas ettirilmemesi gerekmekte.

CEZALANDIRMA ARACI TERCİH EDİLİYORDU

Difenbahya bitkisinin tarih boyunca okların zehirlenmesinde ve kölelerin susturulmasında kullanıldığını da belirtti. “Dilsiz baston” adıyla anılan bitki, boğazda şişmeye ve konuşma kaybına neden olduğu için cezalandırma aracı olarak tercih edilirmiş.

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Anahtar Kelimeler:
bitki çiçek
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