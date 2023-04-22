Neredeyse nefessiz izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmleri

Gerek görsel efektleri gerek heyecan dolu sahneleri ile aksiyon filmleri, birçok kişinin ilgisini çekiyor. En iyi 100 aksiyon filmi listesine göz attığımızda karşımıza çıkan yapımlar, seyir zevki oldukça yüksek bir sinema deneyimi sunuyor. İşte karşınızda bir solukta izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmleri listesi!
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo
Tür: Bilim kurgu, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 18 dk
Listemize Marvel evreninde geçen bir süper kahraman filmi ile başlıyoruz. Steve Rogers, günümüz dünyasında yaşamaya devam ederken S.H.I.E.L.D.'ın gizemli bir örgütünü keşfeder ve arkadaşı Black Widow ile bu örgüte karşı mücadele etmeye başlar. Ayrıca Steve'in öldüğünü sandığı eski arkadaşı Bucky Barnes yeniden ortaya çıkar ve artık "Kış Askeri" adıyla bilinen bir katil olarak gizli örgüte hizmet eder. Steve, Bucky'nin kaybolan geçmişini keşfetmeye ve onu kurtarmaya karar verir. Aksiyon dolu filmi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Russell Crowe
Tür: Romantizm, komedi, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 2 sa
Marvel evrenindeki Thor karakterinin devam filmi niteliğinde olan Thor: Love and Thunder, izleyicilere soluksuz dakikalar sunuyor. Filmde gök gürültüsü tanrısı kendini keşfedeceği macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta tanrı kasabı olarak bilinen Gorr, Thor'u yok etmek için hain planlar yapar. Bu durum karşısında Thor, Mjolnir çekicini kullanmayı bilen Jane Foster'dan yardım ister. Böylece tüm tanrıları yok etmeye çalışan Gorr'u durdurmak için müthiş bir maceraya atılır. Film, önceki Thor filmlerinde olduğu gibi aksiyon ve fantastik öğeleriyle seyircileri büyülüyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang
Tür: Aksiyon-macera, fantastik, süper kahraman
Süre: 2 sa 15 dk
Marvel Sinematik Evreni'nde geçen Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi, bir süper kahraman filmi niteliğini taşıyor. En iyi aksiyon macera filmlerinden biri olan yapım, Shang-Chi'nin hayatını anlatıyor. Shang-Chi, babası Wenwu'nun yıkıcı güçlere sahip "On Halka" adlı bir örgütü yönettiğini öğrenince hem kendisiyle hem ailesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Shang-Chi, arkadaşı Katy ile birlikte, ailesinin geçmişindeki birçok sırrı ortaya çıkarmak için mücadele eder. Film, Asya kültürüne ve mitolojisine de bir saygı duruşu niteliğinde.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Matt Danner
Oyuncular: Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh
Tür: Aile, komedi, fantastik, animasyon, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 20 dk
Popüler bir film serisinden esinlenen yapım, macera ve aksiyon dolu bir animasyon filmi. Lise öğrencisi olan Nick, Doğa Tarih Müzesi’nde gece bekçiliği yapmaya başlar. Babasının izinden giden Nick, müzede bulunan ve güneş battığında her şeyin canlanmasını sağlayan tabletin sırrını önceden bilir. Bu tablet sayesinde canlanan ve tehlikeli bir hükümdar olan Kahmunrah, Mısır’ın yeraltı dünyasının kapılarını açar. Böylece ölüm ordusunu harekete geçirmek için plan yapan hükümdara engel olmak ve müzeyi kurtarmak Nick’e düşer.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: James Gunn
Oyuncular: Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff
Tür: Bilim Kurgu, komedi, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 44 dk
Marvel Stüdyo'nun özel bir yapımı olan The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, Marvel sinematik evreninde geçiyor. Film, Marvel karakterleri olan Guardians of the Galaxy ekibinin yılbaşı tatilindeki maceralarını konu ediniyor. James Gunn tarafından yazılan ve yönetilen film, karakterlerin sevilen yönlerini ve kişiliklerini yansıtan, komik ve eğlenceli bir hikâye sunuyor. Quill’e unutulmaz bir Noel gecesi yaşatmayı hedefleyen koruyucular, muhteşem hediyeyi aramak için Dünya’ya doğru yola koyulur. Bu maceralı yolculuk seyircilere kusursuz bir görsel şölen sunuyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Michael Giacchino
Oyuncular: Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Kirk R. Thatcher, Eugenie Bondurant, Leonardo Nam
Tür: Korku, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 54 dk
Sıradaki film, korku öğeleri ile tüylerinizi diken diken ederken bir yandan da macera dolu bir serüven vadediyor. Filmde kasvetli ve karanlık bir gece vakti gizli bir canavar avcısı çetesi ortaya çıkar. Bu tehlikeli çete, liderlerinin ölümü nedeniyle korkunç ve tuhaf bir tören için Kan Taşı Tapınağı'nda bir araya gelir. Liderlerinden kalan önemli ve güçlü bir yadigar için ölümcül bir rekabete girerler. Bu rekabet onları tehlikeli bir canavar ile yüz yüze getirir ve aksiyon dolu bir macera başlar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt
Tür: Casus, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 16 dk
Bir casus aksiyon filmi olan Black Widow, Natasha Romanoff karakterini konu alır. Natasha’nın Rusya'daki geçmişiyle yüzleşmesini ve ailesiyle bir araya gelmesini anlatır. Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow'un geçmişiyle ilişkili bir komplo teorisi ortaya çıkar. Bu nedenle Romanoff, ailesiyle bir araya gelmek için Rusya'ya döner ve burada geçmişinde yarattığı problemlerle yüzleşir. Durdurulması imkânsız olan bir güç tarafından takip edilen Natasha, henüz Avenger olmadan kurduğu düzensiz ilişkilerinin ve casusluk geçmişinin üstesinden gelmek zorunda kalır. Black Widow; aksiyon dolu sahneleri, macera dolu hikâyesi ve karakterlerin gelişimiyle dikkat çekiyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Ayan Mukerji
Oyuncular: Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy
Tür: Romantizm, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 48 dk
Bir Hint üçlemesinin ilk yapımı olan Brahmastra Part One: Shiva, Brahmastra'nın peşinde koşan Shiva adlı genç bir adamın maceralarını anlatıyor. Gizli güçlere sahip Shiva, Brahmastra'yı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta güçlü düşmanlarla karşılaşır ve karanlık güçlerin olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışır. Film; fantastik unsurlar, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle seyircisine muhteşem bir sinema keyfi sunuyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Dan Trachtenberg
Oyuncular: Amber Midthunder, Michelle Thrush, Stefany Mathias, Mike Paterson, Dakota Beavers, Stormee Kipp
Tür: Bilim Kurgu, gerilim, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 40 dk
300 yıl önce Komançi ulusunda geçen Prey, aksiyon gerilim türünde yapılan son yılların en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Film, genç bir kadın olan çok yetenekli ve vahşi savaşçı Naru'nun hikâyesini ele alıyor. Great Plains'deki efsanevi avcıların gölgesinde büyüyen Naru, kabilesini tehdit eden tehlike karşısında insanları korumak için harekete geçer ve kendisini zorlu bir mücadelenin ortasında bulur. Siz de bu nefes kesen macerayı mutlaka izlemelisiniz.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Le-Van Kiet
Oyuncular: Joey King, Dominic Cooper, Olga Kurylenko, Veronica Ngo, Alex Reid, Ed Stoppard
Tür: Fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 34 dk
Peri masalı diyarında geçen The Princess, aksiyon dolu bir macera filmi. Güzel olduğu kadar yetenekli ve güçlü olan bir prenses, sosyopat nişanlısı ile evlenmeyi reddeder. Bu durum sonrasında güzel prenses kaçırılarak babasına ait, uzaktaki bir kuleye kilitlenir. Zalim nişanlı ise prensesin babasının tahtına oturmak için planlar yapar. Prensesin ise bu durum karşısında ne pahasına olursa olsun, ailesini ve krallığı bu durumdan kurtarmaktan başka çaresi yoktur.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Joachim Ronning
Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein
Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 2 dk
Amerikan fantastik macera filmi niteliğinde olan Malefiz: Kötülüğün Gücü, uykusunu yitirmiş Prenses Aurora ve onun perilerle dolu ülkesindeki maceralarına odaklanıyor. Film, Disney'in 1959 yapımı animasyon filmi Uyuyan Güzel'in yeniden uyarlaması özelliğini taşıyor. Angelina Jolie, başroldeki büyücü Maleficent rolü ile dikkat çekiyor. Aurora, kraliçe olmak üzere nişanlandığı ve Maleficent'in de kökenlerine dair sırları keşfetmek için çıktığı bir macerada Kraliçe Ingrith ile karşı karşıya gelir.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Bobs Gannaway
Oyuncular: Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen, Curtis Armstrong, John Michael Higgins, Hal Holbrook
Tür: Aile, komedi, çocuk, animasyon, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 27 dk
2014 yapımı bir animasyon filmi olan Uçaklar: Söndür ve Kurtar, DisneyToon Studios tarafından beyaz perdeyle buluşturuldu. Film, orman yangınlarıyla mücadele eden hava söndürme uçaklarından Dusty Crophopper'ın maceralarını konu ediniyor. Dusty, piston motorunda bir sorun keşfeder ve yarış pilotluğu kariyeri sona erer. Bunun yerine orman yangınları söndürme ekibine katılmak için eğitim almaya karar verir. Film, Dusty ve diğer hava söndürme uçaklarının orman yangınlarını söndürmek için verdiği mücadeleyi ekranlarınıza taşıyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti
Tür: Romantizm, aile, komedi, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 9 dk
Sırada, macera dolu bir yolculuğun anlatıldığı 2021 yapımı bir Amerikan filmi var. Jungle Cruise filmi, İngiliz bilim insanı Lily Houghton ve maceraperest kaptan Frank Wolff'un mistik bir ağacı bulmak için Amazon Nehri boyunca yaptığı yolculuğu konu ediniyor. Ancak kahramanlar yolculukları boyunca pek çok zorlukla karşılaşır ve tehlikeli düşmanlarından kaçmak zorunda kalırlar. Film; Jungle Cruise temalı Disneyland turuna dayanır. Macera, komedi ve aksiyonu harmanlayarak soluksuz bir seyir sunar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker
Tür: Aile, Fantastik, Aksiyon-Macera
Süre: 1 sa 57 dk
Usta yönetmen Tim Burton imzalı film, muhteşem oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla aksiyon dolu bir maceranın kapılarını aralıyor. Dumbo, 1941 yılında yayınlanan aynı adlı animasyon filminin yeniden yorumlanması olma özelliğini taşıyor. Film, çocuklarına sahip çıkmaya çalışan eski bir sirk çalışanı Holt Farrier ve çocukları Milly ve Joe'nin, sirkte doğan büyük kulaklı fil Dumbo'yu keşfetmelerini konu alır. Dumbo, sirkte bir yandan ezici ve yıkıcı eleştirilerle karşılaşırken diğer yandan ise özel yetenekleriyle sirkin geleceğini kurtarmaya yardımcı olur.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: John C. Donkin
Oyuncular: Simon Pegg, Utkarsh Ambudkar, Justina Machado, Vincent Tong, Aaron Harris, Dominique Jennings
Tür: Aile, komedi, animasyon, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 23 dk
Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları; Buz Devri serisinin sevilen yan karakterlerinden Buck'ın başrolde olduğu, eğlenceli dolu bir macera animasyon filmi. Filmde keseli sıçan kardeşler Eddie ve Crash, ablaları Ellie'den uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkar. Fakat ikili kısa sürede ormanda kaybolur ve çok büyük bir mağarada kapana kısılır. Böylece ormanda hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalırlar. Sıçan kardeşlerin yardımına tek gözlü dinozor avcısı Buck Wild koşar ve onları kurtarır. Daha sonra hep beraber kayıp dünyada yaşayan tehlikeli dinozorlara karşı mücadele ederler. Film, Buz Devri serisinin hayranları için keyifli bir macera sunuyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An
Tür: Drama, ergenlik çağı, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa. 58 dk
Mulan, Çin destanı Hua Mulan'dan esinlenerek yapılmış olan bir aksiyon filmi. Film, genç bir kız olan Mulan'ın ailesinin onurunu korumak için erkek kılığına girerek orduda savaşmaya gitmesini ve savaşta ülkesini savunurken aynı zamanda içindeki gücü keşfetmesini konu alıyor. Mulan, savaş alanındaki cesareti ve becerileriyle kendini kanıtlarken aynı zamanda ordudaki erkekler arasında güçlü bir bağ oluşturur. Tüm bunların sonunda ülkesine büyük bir şekilde hizmet eder. En iyi aksiyon savaş filmlerinden biri olan Mulan; macera, dram ve aksiyon öğelerini de bir arada sunar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Jonathan Mostow
Oyuncular: Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Boris Kodjoe, James Francis Ginty, James Cromwell
Tür: Polisiye, bilim kurgu, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 31 dk
Suretler, yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu filmi. İnsanların gerçek bedenlerini kullanmadan uzaktan kumandalı robotik araçlar olan suretler üzerinden hayatlarını sürdürdükleri bir dünyayı anlatıyor. Ancak bir dizi cinayetin ardından bir polis dedektifi, insanların gerçek bedenlerini kullanarak yaşaması gerektiğine dair bir teori ortaya atar ve bu teori doğrultusunda soruşturma başlatır. Dedektif, soruşturması sırasında suretler teknolojisi ile insan doğasının karmaşık bir şekilde iç içe geçtiğini keşfeder.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Cynthia Erivo, Luke Evans
Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera, müzikal
Süre: 1 sa 52 dk
Ünlü İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bir dünya klasiği olan hikâyesi, Academy Award ödüllü yönetmen Robert Zemeckis tarafından tekrar ele alınarak beyaz perdeye uyarlandı. Yediden yetmişe herkesin ilgi ile izlediği Pinokyo, kereste dükkanında çalışan Geppetto tarafından yapılan ahşap bir kukla. Pinokyo, ahşap olmasına rağmen gerçek bir çocuk olmayı hayal eder. Bir peri Pinokyo'yu gerçek bir çocuğa dönüştürür ancak bu gerçekleşmeden önce Pinokyo birçok macera yaşar. Pinokyo gerçek bir çocuk olma yolunda ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşır ve insan doğasının çeşitli yönlerini öğrenir.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad
Tür: Romantizm, aile, fantastik, aksiyon-macera, müzikal
Süre: 2 sa 16 dk
2019 yapımı Aladdin filmi, aynı adlı animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması olarak seyircisiyle buluşuyor. Film, kendine özgü bir karakteri olan genç hırsız Aladdin'in hikâyesini anlatır. Agrabah şehrinin sokaklarında yaşayan Aladdin; bir gün prenses Jasmine ile tanışır ve ona âşık olur. Daha sonra Jasmine'in sarayda yaşayan bir prenses olduğunu öğrenir. Aladdin, sihirli bir lamba bulur ve cinin yardımıyla üç dilek hakkı kazanır. Böylece güçlü bir prens hâline gelerek Jasmine'i etkilemeye ve kötü kalpli büyücü Jafar'ı yenmeye çalışır.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Brad Bird
Oyuncular: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Raffey Cassidy, Tim McGraw, Kathryn Hahn
Tür: Bilim kurgu, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 10 dk
Yarının Dünyası, 2015 yılında çekilmiş bir bilim kurgu filmi. Film, tarihin en büyük mucitleri arasında yer alan Frank'in Casey ile fantastik bir dünyaya yaptıkları yolculuğa odaklanır. Dünyanın geleceği hakkında endişelenen genç Casey, bir gün eline geçen gizemli bir broş sayesinde Tomorrowland adında gizemli bir yere ulaşır. Ancak burada, geleceği kurtarmak için savaşanların ve kötü niyetli güçlerin olduğunu keşfeder. Film, bilim kurgu türünün yanı sıra macera ve aksiyon unsurlarıyla dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Joachim Ronning, Espen Sandberg
Oyuncular: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin R. McNally, Golshifteh Farahani
Tür: Fantastik, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 11 dk
Karayip Korsanları serisinin beşinci yapımı olan film; macera, aksiyon ve fantastik öğeleri harmanlayarak izleyicilere keyifli bir deneyim sunar. Filmde denizlerin en korkunç korsanlarından biri olan Salazar, Jack Sparrow'u öldürmek için intikam planları yapar. Sparrow ise bu durumdan kurtulmaya çalışır. Genç bir deniz subayı olan Henry Turner, babası Will Turner'ın laneti kırarak Salazar'ı durdurmak için Sparrow ile birlikte yola çıkar. Ayrıca astronom Carina Smyth de Sparrow ve Turner'ın yanında yer alır. Ancak onların peşinde olan Kraliyet Donanması'nın yanı sıra Salazar ve onun hayalet korsanları da onlara karşı savaş açar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett
Tür: Bilim kurgu, aksiyon-macera
Süre: 2 sa 8 dk
En iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen Tron: Legacy, orijinal Tron filminin devamı niteliğini taşıyor. Film, ana karakter olan Kevin Flynn'ın oğlu Sam Flynn'in hikâyesini anlatıyor. Sam Flynn, babasının gizemli kayboluşunun ardından eski oyun dünyasına giriş yaparak onu aramaya karar verir. Sam, babası tarafından yaratılan dijital oyunu evreninde, babasının yarattığı Tron karakteriyle tanışır. Ancak bu dijital evrende bir diktatör olan Clu tarafından yönetilen ve dünyaya tehdit oluşturan bir sistemle karşılaşır. Sam, babasının eski iş ortağı olan Quorra ile birlikte dünya ve insanlık için büyük bir tehlike oluşturan bu sistemi durdurmaya çalışır.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Ericson Core
Oyuncular: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Michael Greyeyes, Michael McElhatton
Tür: Tarih, aile, hayvanlar ve doğa, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 57 dk
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, 1925 yılında gerçekleşen salgının önemli bir unsuru olan kızak köpeği Togo'nun hikâyesini anlatır. Hikâye, Alaska'da yaşayan kızak köpeği yetiştiricisi Leonhard Seppala'nın, ülkeyi saran difteri salgınını durdurmak için serumu taşıma görevini üstlenmesiyle başlar. Seppala, lider köpeği Togo ve diğer kızak köpekleriyle birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta sert hava koşulları, tehlikeli yollar ve köpeklerin yorgunluğu gibi pek çok engel bulunur. Togo, diğer köpeklere göre daha küçük ve hasta olduğu için görevde yer alması beklenmez. Ancak Seppala Togo'nun liderlik ve dayanıklılık konusundaki özelliklerini fark eder ve onu lider köpek olarak seçer.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Akiva Schaffer
Oyuncular: Andy Samberg, John Mulaney, Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg
Tür: Gizem, aile, komedi, aksiyon-macera, arkadaş
Süre: 1 sa 38 dk
Chip ve Dale: Kurtarma Timi, çizgi film dünyasının sevilen karakterleri Chip ve Dale'in maceralarını anlatan en iyi aksiyon komedi filmlerinden biri. Chip ve Dale, Los Angeles'ta yaşar. Televizyon dizileri çoktan yayından kalkmıştır ve ihtişamlı hayatları geride kalmıştır. Bir gün eski ekip arkadaşları gizemli bir şekilde kaybolur. Bunun üzerine eski dizilerindeki gibi kurtarma timi rolüne bürünerek arkadaşlarını ararlar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: David Lowery
Oyuncular: Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatahk, Joshua Pickering
Tür: Ergenlik çağı, aile, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 46 dk
1910'lu yıllarda geçen film, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere muhteşem bir senaryo sunar. Wendy Darling ve iki kardeşi Peter Pan'in yönetimindeki Neverland adasına giderler. Çocuklar orada peri tozu sayesinde uçmaya başlar. Bu sırada Kaptan Hook ve mürettebatıyla karşılaşırlar. Peter Pan ve arkadaşları, Kaptan Hook ile savaşmak ve Neverland'i savunmak zorunda kalırlar. J.M. Barrie'nin klasik masalının yeniden uyarlaması olan Peter Pan & Wendy, orijinal hikâyenin klasik öğeleriyle modern bir dokunuşu bir araya getiriyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: David Lowery
Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban, Oona Laurence, Isiah Whitlock Jr
Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 47 dk
Film, ormanda yalnız başına kalan Pete adlı küçük bir çocuğun Elliot ismindeki yeşil bir ejderhayla olan arkadaşlığını konu ediyor. Pete ve Elliot, yıllarca beraber yaşarlar ve böylece aralarında bir dostluk geliştirirler. Ancak Pete, ormandan ayrılıp insanlarla tanışmaya başladığında Elliot'ın varlığı tehlikeye girer. Pete Elliot'ı korumak için birçok şey yapmak zorunda kalır. Ailecek izlenebilecek film, masalsı öğeleri gerçek dünya ile birleştirir ve izleyicilere hoş bir sinema deneyimi sunmayı amaçlar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
Oyuncular: Peggy Lee, Barbara Luddy, Larry Roberts, Bill Baucom, Bill Thompson
Tür: Romantizm, aile, komedi, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 20 dk
Bir Disney klasiği olan Lady ile Sokak Köpeği, bir banliyöde yaşayan Darling ailesinin Cocker Spaniel cinsi köpeği Lady'nin sokak köpeği Tramp'la yaptığı romantik yolculuğa odaklanır. Film, orijinal filmin klasik hikâyesine sadık kalarak canlı-aksiyon formatında çekilerek ve modern bir dokunuşla yeniden yorumlanıyor. En iyi macera aksiyon filmleri arasında yer alan Lady ile Sokak Köpeği'ni ailecek izleyerek keyifli bir sinema serüveni yaşayabilirsiniz.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire
Tür: Bilim kurgu, fantastik, suç, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 40 dk
Artemis Fowl, bir çocuk kitabı serisine dayanan fantastik macera filmi olarak karşımıza çıkıyor. Film, dâhiyane bir suçlu olan Artemis Fowl'un babasını kurtarmak için peri diyarına gitmesini ve burada hazine aramaya kalkışmasını konu alır. Artemis, perilerin güçlü teknolojileriyle baş edebilecek kadar zeki olmasına rağmen bir grup kötü kalpli kişiyle mücadele etmek zorunda kalır. Film, fantastik öğelerle dolu bir macera sunarak çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğlenceli bir seyir vadediyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Rob Marshall
Oyuncular: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine, Tracey Ullman.
Tür: Fantastik, aksiyon-macera, müzikal
Süre: 2 sa 6 dk
Film, Stephen Sondheim'ın aynı adlı Broadway müzikalinden esinlenerek beyaz perdeye taşınır. Hikâye, çeşitli Grimm Kardeşler masallarının karakterlerini içeren bir dünyada geçiyor. Fırıncı ve karısı, çocuk sahibi olmak için Cadı'nın verdiği bir görevi yerine getirmeye çalışırlar. Bunun için Kırmızı Başlıklı Kız, Jack(Fasulye Sırığı), Rapunzel ve Külkedisi gibi karakterlerle karşılaşırlar. Ancak bu masal dünyasında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmek gerektiği ortaya çıkar. Film, müzikalleri seven ve masalları farklı bir bakış açısıyla görmek isteyen izleyiciler için keyifli bir seçenek olabilir.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Mia Wasikowska, Matt Lucas
Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 52 dk
Klasik bir hikâyeyi Tim Burton dokunuşu ile izlerken çok keyif alacaksınız. Alice Harikalar Diyarında, genç Alice'in fantastik bir dünyaya düşmesi ve burada Şapkacı, Kızıl Kraliçe, Beyaz Tavşan ve diğer ilginç karakterlerle karşılaşmasını anlatıyor. Alice, bu dünyada geçirdiği maceralar sırasında kendi kimliğini ve özgürlüğünü keşfeder. En iyi 10 aksiyon filmleri arasında yer alan yapım, fantastik öğelerle dolu bir macera arayanlar için keyifli bir seçenek olabilir.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Nathan Greno, Byron Howard
Oyuncular: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, M.C Gainey, Jeffrey Tambor
Tür: Aile, fantastik, animasyon, aksiyon-macera, müzikal
Süre: 1 sa 43 dk
Kuşkusuz, en iyi aksiyon animasyon filmlerinden biri olan yapım, Grimm Kardeşler'in ünlü peri masalı Rapunzel hikâyesine dayanır. Hikâye, genç bir prenses olan Rapunzel'in cadı tarafından kaçırılması ve bir kuleye hapsedilmesiyle başlar. Rapunzel, saçlarını kullanarak kuleden kaçmayı başarır ve kaçarken kendisine yardım eden hırsız Flynn Rider ile karşılaşır. Bu ikili macera dolu bir yolculuğa çıkar ve Rapunzel, gerçek kimliğini ve hayatı keşfeder.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Mike Newell
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred Molina, Richard Coyle, Toby Kebbell
Tür: Fantastik, aksiyon-macera
Süre: 1 sa 58 dk
Film, Pers Prensi Dastan'ın hikâyesini konu alır. Dastan, sarayda bir yetimken kraliyet ailesi tarafından evlat edinilir ve kralın en sevdiği oğlu hâline gelir. Daha sonra Dastan, bir suikast ile suçlanır ve bu nedenle Tamina adlı bir prensesle kaçmak zorunda kalır. Birlikte gizli bir silah olan Kumların Zamanı'nı korumak için mücadele ederler. Film, efsanevi Pers hikâyesini canlandıran etkileyici görsel efektler ve aksiyon dolu bir hikâye sunuyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore
Oyuncular: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt
Tür: Polisiye, aile, komedi, animasyon
Süre: 1 sa 53 dk
Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zootropolis'te geçen bir animasyon filmi. Bir tavşan olan Judy Hopps, farklı hayvanların bir arada yaşadığı şehirde polis memuru olarak çalışır. Judy, şehirde yaşanan gizemli bir olayın soruşturmasını yapmak üzere atanır ve kendisine yardımcı olması için tilki Nick Wilde ile iş birliği yapar. İki hayvan arasında başlangıçta güvensizlik olsa da zamanla birlikte çalışarak şehirdeki hayvanların yaşadığı sorunu çözmek için birlik olurlar. Film, ırk ayrımı ve ön yargı gibi konuları ele alırken macera ve komedi öğelerini harmanlıyor.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Matt Ruskin
Oyuncular: Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Bill Camp, Morgan Spector
Tür: Drama, tarih, gerilim, suç
Süre: 1 sa 53 dk
En iyi aksiyon dram filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan yapım, Boston Strangler cinayetleriyle bağlantı kuran gazeteci Loretta McLaughlin'in hikâyesini ele alır. Film, 1960'larda yaşanan gerçek olaylardan esinlenir. Gizemli katil, git gide daha fazla kurbanın peşine düşerken Record-American gazetesi muhabiri Loretta ise araştırmasını meslektaşı Jean Cole ile birlikte yürütmeye çalışır. Bu sırrı gizleyen ikili, kendilerini o dönemde yaygın olan cinsiyetçilik engeliyle karşı karşıya bulur. İkili, her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir maceraya atılırlar.Disney Plus'ta İzleyin
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta
Tür: Aksiyon-macera, bilim kurgu
Süre: 2 sa 43 dk
En iyi aksiyon bilim kurgu filmleri arasında gösterilen Black Panther: Wakanda Forever, Marvel evrenindeki Black Panther karakterinin devam filmi özelliğini taşıyor. Film, Wakanda'nın kültürü ve mirası üzerine daha fazla odaklanıyor. Bir Marvel Studios senaryosu olan filmde Kraliçe Ramonda, M'Baku, Shuri, Okoye ve Dora Milaje; Kral T'Challa'nın ölümünden sonra savaşçı ve işgalci dünya güçlerine karşı ülkelerini savunmak için savaşır. Wakandalılar bu yeni döneme alışmaya çalışırken kahramanlarımız, savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelir. Bu birliktelik sayesinde Wakanda krallığı için yeni bir yol çizilmeye başlar.Disney Plus'ta İzleyin