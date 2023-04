Neredeyse nefessiz izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmleri

Gerek görsel efektleri gerek heyecan dolu sahneleri ile aksiyon filmleri, birçok kişinin ilgisini çekiyor. En iyi 100 aksiyon filmi listesine göz attığımızda karşımıza çıkan yapımlar, seyir zevki oldukça yüksek bir sinema deneyimi sunuyor. İşte karşınızda bir solukta izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmleri listesi!

1. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo

Tür: Bilim kurgu, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 18 dk

Listemize Marvel evreninde geçen bir süper kahraman filmi ile başlıyoruz. Steve Rogers, günümüz dünyasında yaşamaya devam ederken S.H.I.E.L.D.'ın gizemli bir örgütünü keşfeder ve arkadaşı Black Widow ile bu örgüte karşı mücadele etmeye başlar. Ayrıca Steve'in öldüğünü sandığı eski arkadaşı Bucky Barnes yeniden ortaya çıkar ve artık "Kış Askeri" adıyla bilinen bir katil olarak gizli örgüte hizmet eder. Steve, Bucky'nin kaybolan geçmişini keşfetmeye ve onu kurtarmaya karar verir. Aksiyon dolu filmi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

2. Thor: Love and Thunder (2022)

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Russell Crowe

Tür: Romantizm, komedi, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 2 sa

Marvel evrenindeki Thor karakterinin devam filmi niteliğinde olan Thor: Love and Thunder, izleyicilere soluksuz dakikalar sunuyor. Filmde gök gürültüsü tanrısı kendini keşfedeceği macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta tanrı kasabı olarak bilinen Gorr, Thor'u yok etmek için hain planlar yapar. Bu durum karşısında Thor, Mjolnir çekicini kullanmayı bilen Jane Foster'dan yardım ister. Böylece tüm tanrıları yok etmeye çalışan Gorr'u durdurmak için müthiş bir maceraya atılır. Film, önceki Thor filmlerinde olduğu gibi aksiyon ve fantastik öğeleriyle seyircileri büyülüyor.

3. Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi (2021)

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang

Tür: Aksiyon-macera, fantastik, süper kahraman

Süre: 2 sa 15 dk

Marvel Sinematik Evreni'nde geçen Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi, bir süper kahraman filmi niteliğini taşıyor. En iyi aksiyon macera filmlerinden biri olan yapım, Shang-Chi'nin hayatını anlatıyor. Shang-Chi, babası Wenwu'nun yıkıcı güçlere sahip "On Halka" adlı bir örgütü yönettiğini öğrenince hem kendisiyle hem ailesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Shang-Chi, arkadaşı Katy ile birlikte, ailesinin geçmişindeki birçok sırrı ortaya çıkarmak için mücadele eder. Film, Asya kültürüne ve mitolojisine de bir saygı duruşu niteliğinde.

4. Müzede Bir Gece: Kahmunrah’ın Yükselişi (2022)

Yönetmen: Matt Danner

Oyuncular: Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh

Tür: Aile, komedi, fantastik, animasyon, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 20 dk

Popüler bir film serisinden esinlenen yapım, macera ve aksiyon dolu bir animasyon filmi. Lise öğrencisi olan Nick, Doğa Tarih Müzesi’nde gece bekçiliği yapmaya başlar. Babasının izinden giden Nick, müzede bulunan ve güneş battığında her şeyin canlanmasını sağlayan tabletin sırrını önceden bilir. Bu tablet sayesinde canlanan ve tehlikeli bir hükümdar olan Kahmunrah, Mısır’ın yeraltı dünyasının kapılarını açar. Böylece ölüm ordusunu harekete geçirmek için plan yapan hükümdara engel olmak ve müzeyi kurtarmak Nick’e düşer.

5. The Guardians of the Galaxy: Holiday Special (2022)

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff

Tür: Bilim Kurgu, komedi, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 44 dk

Marvel Stüdyo'nun özel bir yapımı olan The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, Marvel sinematik evreninde geçiyor. Film, Marvel karakterleri olan Guardians of the Galaxy ekibinin yılbaşı tatilindeki maceralarını konu ediniyor. James Gunn tarafından yazılan ve yönetilen film, karakterlerin sevilen yönlerini ve kişiliklerini yansıtan, komik ve eğlenceli bir hikâye sunuyor. Quill’e unutulmaz bir Noel gecesi yaşatmayı hedefleyen koruyucular, muhteşem hediyeyi aramak için Dünya’ya doğru yola koyulur. Bu maceralı yolculuk seyircilere kusursuz bir görsel şölen sunuyor.

6. Werewolf By Night (2022)

Yönetmen: Michael Giacchino

Oyuncular: Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Kirk R. Thatcher, Eugenie Bondurant, Leonardo Nam

Tür: Korku, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 54 dk

Sıradaki film, korku öğeleri ile tüylerinizi diken diken ederken bir yandan da macera dolu bir serüven vadediyor. Filmde kasvetli ve karanlık bir gece vakti gizli bir canavar avcısı çetesi ortaya çıkar. Bu tehlikeli çete, liderlerinin ölümü nedeniyle korkunç ve tuhaf bir tören için Kan Taşı Tapınağı'nda bir araya gelir. Liderlerinden kalan önemli ve güçlü bir yadigar için ölümcül bir rekabete girerler. Bu rekabet onları tehlikeli bir canavar ile yüz yüze getirir ve aksiyon dolu bir macera başlar.

7. Black Widow (2021)

Yönetmen: Cate Shortland

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt

Tür: Casus, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 16 dk

Bir casus aksiyon filmi olan Black Widow, Natasha Romanoff karakterini konu alır. Natasha’nın Rusya'daki geçmişiyle yüzleşmesini ve ailesiyle bir araya gelmesini anlatır. Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow'un geçmişiyle ilişkili bir komplo teorisi ortaya çıkar. Bu nedenle Romanoff, ailesiyle bir araya gelmek için Rusya'ya döner ve burada geçmişinde yarattığı problemlerle yüzleşir. Durdurulması imkânsız olan bir güç tarafından takip edilen Natasha, henüz Avenger olmadan kurduğu düzensiz ilişkilerinin ve casusluk geçmişinin üstesinden gelmek zorunda kalır. Black Widow; aksiyon dolu sahneleri, macera dolu hikâyesi ve karakterlerin gelişimiyle dikkat çekiyor.

8. Brahmastra Part One: Shiva (2022)

Yönetmen: Ayan Mukerji

Oyuncular: Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy

Tür: Romantizm, fantastik, süper kahraman, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 48 dk

Bir Hint üçlemesinin ilk yapımı olan Brahmastra Part One: Shiva, Brahmastra'nın peşinde koşan Shiva adlı genç bir adamın maceralarını anlatıyor. Gizli güçlere sahip Shiva, Brahmastra'yı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta güçlü düşmanlarla karşılaşır ve karanlık güçlerin olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışır. Film; fantastik unsurlar, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle seyircisine muhteşem bir sinema keyfi sunuyor.

9. Prey (2022)

Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Amber Midthunder, Michelle Thrush, Stefany Mathias, Mike Paterson, Dakota Beavers, Stormee Kipp

Tür: Bilim Kurgu, gerilim, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 40 dk

300 yıl önce Komançi ulusunda geçen Prey, aksiyon gerilim türünde yapılan son yılların en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Film, genç bir kadın olan çok yetenekli ve vahşi savaşçı Naru'nun hikâyesini ele alıyor. Great Plains'deki efsanevi avcıların gölgesinde büyüyen Naru, kabilesini tehdit eden tehlike karşısında insanları korumak için harekete geçer ve kendisini zorlu bir mücadelenin ortasında bulur. Siz de bu nefes kesen macerayı mutlaka izlemelisiniz.

10. The Princess (2022)

Yönetmen: Le-Van Kiet

Oyuncular: Joey King, Dominic Cooper, Olga Kurylenko, Veronica Ngo, Alex Reid, Ed Stoppard

Tür: Fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 34 dk

Peri masalı diyarında geçen The Princess, aksiyon dolu bir macera filmi. Güzel olduğu kadar yetenekli ve güçlü olan bir prenses, sosyopat nişanlısı ile evlenmeyi reddeder. Bu durum sonrasında güzel prenses kaçırılarak babasına ait, uzaktaki bir kuleye kilitlenir. Zalim nişanlı ise prensesin babasının tahtına oturmak için planlar yapar. Prensesin ise bu durum karşısında ne pahasına olursa olsun, ailesini ve krallığı bu durumdan kurtarmaktan başka çaresi yoktur.

11. Malefiz: Kötülüğün Gücü (2019)

Yönetmen: Joachim Ronning

Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein

Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 2 dk

Amerikan fantastik macera filmi niteliğinde olan Malefiz: Kötülüğün Gücü, uykusunu yitirmiş Prenses Aurora ve onun perilerle dolu ülkesindeki maceralarına odaklanıyor. Film, Disney'in 1959 yapımı animasyon filmi Uyuyan Güzel'in yeniden uyarlaması özelliğini taşıyor. Angelina Jolie, başroldeki büyücü Maleficent rolü ile dikkat çekiyor. Aurora, kraliçe olmak üzere nişanlandığı ve Maleficent'in de kökenlerine dair sırları keşfetmek için çıktığı bir macerada Kraliçe Ingrith ile karşı karşıya gelir.

12. Uçaklar: Söndür ve Kurtar (2014)

Yönetmen: Bobs Gannaway

Oyuncular: Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen, Curtis Armstrong, John Michael Higgins, Hal Holbrook

Tür: Aile, komedi, çocuk, animasyon, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 27 dk

2014 yapımı bir animasyon filmi olan Uçaklar: Söndür ve Kurtar, DisneyToon Studios tarafından beyaz perdeyle buluşturuldu. Film, orman yangınlarıyla mücadele eden hava söndürme uçaklarından Dusty Crophopper'ın maceralarını konu ediniyor. Dusty, piston motorunda bir sorun keşfeder ve yarış pilotluğu kariyeri sona erer. Bunun yerine orman yangınları söndürme ekibine katılmak için eğitim almaya karar verir. Film, Dusty ve diğer hava söndürme uçaklarının orman yangınlarını söndürmek için verdiği mücadeleyi ekranlarınıza taşıyor.

13. Jungle Cruise (2021)

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti

Tür: Romantizm, aile, komedi, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 9 dk

Sırada, macera dolu bir yolculuğun anlatıldığı 2021 yapımı bir Amerikan filmi var. Jungle Cruise filmi, İngiliz bilim insanı Lily Houghton ve maceraperest kaptan Frank Wolff'un mistik bir ağacı bulmak için Amazon Nehri boyunca yaptığı yolculuğu konu ediniyor. Ancak kahramanlar yolculukları boyunca pek çok zorlukla karşılaşır ve tehlikeli düşmanlarından kaçmak zorunda kalırlar. Film; Jungle Cruise temalı Disneyland turuna dayanır. Macera, komedi ve aksiyonu harmanlayarak soluksuz bir seyir sunar.

14. Dumbo (2019)

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker

Tür: Aile, Fantastik, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 57 dk

Usta yönetmen Tim Burton imzalı film, muhteşem oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla aksiyon dolu bir maceranın kapılarını aralıyor. Dumbo, 1941 yılında yayınlanan aynı adlı animasyon filminin yeniden yorumlanması olma özelliğini taşıyor. Film, çocuklarına sahip çıkmaya çalışan eski bir sirk çalışanı Holt Farrier ve çocukları Milly ve Joe'nin, sirkte doğan büyük kulaklı fil Dumbo'yu keşfetmelerini konu alır. Dumbo, sirkte bir yandan ezici ve yıkıcı eleştirilerle karşılaşırken diğer yandan ise özel yetenekleriyle sirkin geleceğini kurtarmaya yardımcı olur.

15. Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları (2022)

Yönetmen: John C. Donkin

Oyuncular: Simon Pegg, Utkarsh Ambudkar, Justina Machado, Vincent Tong, Aaron Harris, Dominique Jennings

Tür: Aile, komedi, animasyon, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 23 dk

Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları; Buz Devri serisinin sevilen yan karakterlerinden Buck'ın başrolde olduğu, eğlenceli dolu bir macera animasyon filmi. Filmde keseli sıçan kardeşler Eddie ve Crash, ablaları Ellie'den uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkar. Fakat ikili kısa sürede ormanda kaybolur ve çok büyük bir mağarada kapana kısılır. Böylece ormanda hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalırlar. Sıçan kardeşlerin yardımına tek gözlü dinozor avcısı Buck Wild koşar ve onları kurtarır. Daha sonra hep beraber kayıp dünyada yaşayan tehlikeli dinozorlara karşı mücadele ederler. Film, Buz Devri serisinin hayranları için keyifli bir macera sunuyor.

16. Mulan (2020)

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An

Tür: Drama, ergenlik çağı, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa. 58 dk

Mulan, Çin destanı Hua Mulan'dan esinlenerek yapılmış olan bir aksiyon filmi. Film, genç bir kız olan Mulan'ın ailesinin onurunu korumak için erkek kılığına girerek orduda savaşmaya gitmesini ve savaşta ülkesini savunurken aynı zamanda içindeki gücü keşfetmesini konu alıyor. Mulan, savaş alanındaki cesareti ve becerileriyle kendini kanıtlarken aynı zamanda ordudaki erkekler arasında güçlü bir bağ oluşturur. Tüm bunların sonunda ülkesine büyük bir şekilde hizmet eder. En iyi aksiyon savaş filmlerinden biri olan Mulan; macera, dram ve aksiyon öğelerini de bir arada sunar.

17. Suretler (2009)

Yönetmen: Jonathan Mostow

Oyuncular: Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Boris Kodjoe, James Francis Ginty, James Cromwell

Tür: Polisiye, bilim kurgu, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 31 dk

Suretler, yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu filmi. İnsanların gerçek bedenlerini kullanmadan uzaktan kumandalı robotik araçlar olan suretler üzerinden hayatlarını sürdürdükleri bir dünyayı anlatıyor. Ancak bir dizi cinayetin ardından bir polis dedektifi, insanların gerçek bedenlerini kullanarak yaşaması gerektiğine dair bir teori ortaya atar ve bu teori doğrultusunda soruşturma başlatır. Dedektif, soruşturması sırasında suretler teknolojisi ile insan doğasının karmaşık bir şekilde iç içe geçtiğini keşfeder.

18. Pinokyo (2022)

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Cynthia Erivo, Luke Evans

Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera, müzikal

Süre: 1 sa 52 dk

Ünlü İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bir dünya klasiği olan hikâyesi, Academy Award ödüllü yönetmen Robert Zemeckis tarafından tekrar ele alınarak beyaz perdeye uyarlandı. Yediden yetmişe herkesin ilgi ile izlediği Pinokyo, kereste dükkanında çalışan Geppetto tarafından yapılan ahşap bir kukla. Pinokyo, ahşap olmasına rağmen gerçek bir çocuk olmayı hayal eder. Bir peri Pinokyo'yu gerçek bir çocuğa dönüştürür ancak bu gerçekleşmeden önce Pinokyo birçok macera yaşar. Pinokyo gerçek bir çocuk olma yolunda ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşır ve insan doğasının çeşitli yönlerini öğrenir.

19. Aladdin (2019)

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad

Tür: Romantizm, aile, fantastik, aksiyon-macera, müzikal

Süre: 2 sa 16 dk

2019 yapımı Aladdin filmi, aynı adlı animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması olarak seyircisiyle buluşuyor. Film, kendine özgü bir karakteri olan genç hırsız Aladdin'in hikâyesini anlatır. Agrabah şehrinin sokaklarında yaşayan Aladdin; bir gün prenses Jasmine ile tanışır ve ona âşık olur. Daha sonra Jasmine'in sarayda yaşayan bir prenses olduğunu öğrenir. Aladdin, sihirli bir lamba bulur ve cinin yardımıyla üç dilek hakkı kazanır. Böylece güçlü bir prens hâline gelerek Jasmine'i etkilemeye ve kötü kalpli büyücü Jafar'ı yenmeye çalışır.

20. Yarının Dünyası (2015)

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular: George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Raffey Cassidy, Tim McGraw, Kathryn Hahn

Tür: Bilim kurgu, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 10 dk

Yarının Dünyası, 2015 yılında çekilmiş bir bilim kurgu filmi. Film, tarihin en büyük mucitleri arasında yer alan Frank'in Casey ile fantastik bir dünyaya yaptıkları yolculuğa odaklanır. Dünyanın geleceği hakkında endişelenen genç Casey, bir gün eline geçen gizemli bir broş sayesinde Tomorrowland adında gizemli bir yere ulaşır. Ancak burada, geleceği kurtarmak için savaşanların ve kötü niyetli güçlerin olduğunu keşfeder. Film, bilim kurgu türünün yanı sıra macera ve aksiyon unsurlarıyla dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

21. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)

Yönetmen: Joachim Ronning, Espen Sandberg

Oyuncular: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin R. McNally, Golshifteh Farahani

Tür: Fantastik, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 11 dk

Karayip Korsanları serisinin beşinci yapımı olan film; macera, aksiyon ve fantastik öğeleri harmanlayarak izleyicilere keyifli bir deneyim sunar. Filmde denizlerin en korkunç korsanlarından biri olan Salazar, Jack Sparrow'u öldürmek için intikam planları yapar. Sparrow ise bu durumdan kurtulmaya çalışır. Genç bir deniz subayı olan Henry Turner, babası Will Turner'ın laneti kırarak Salazar'ı durdurmak için Sparrow ile birlikte yola çıkar. Ayrıca astronom Carina Smyth de Sparrow ve Turner'ın yanında yer alır. Ancak onların peşinde olan Kraliyet Donanması'nın yanı sıra Salazar ve onun hayalet korsanları da onlara karşı savaş açar.

22. Tron: Legacy (2010)

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett

Tür: Bilim kurgu, aksiyon-macera

Süre: 2 sa 8 dk

En iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen Tron: Legacy, orijinal Tron filminin devamı niteliğini taşıyor. Film, ana karakter olan Kevin Flynn'ın oğlu Sam Flynn'in hikâyesini anlatıyor. Sam Flynn, babasının gizemli kayboluşunun ardından eski oyun dünyasına giriş yaparak onu aramaya karar verir. Sam, babası tarafından yaratılan dijital oyunu evreninde, babasının yarattığı Tron karakteriyle tanışır. Ancak bu dijital evrende bir diktatör olan Clu tarafından yönetilen ve dünyaya tehdit oluşturan bir sistemle karşılaşır. Sam, babasının eski iş ortağı olan Quorra ile birlikte dünya ve insanlık için büyük bir tehlike oluşturan bu sistemi durdurmaya çalışır.

23. Togo (2019)

Yönetmen: Ericson Core

Oyuncular: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Michael Greyeyes, Michael McElhatton

Tür: Tarih, aile, hayvanlar ve doğa, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 57 dk

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, 1925 yılında gerçekleşen salgının önemli bir unsuru olan kızak köpeği Togo'nun hikâyesini anlatır. Hikâye, Alaska'da yaşayan kızak köpeği yetiştiricisi Leonhard Seppala'nın, ülkeyi saran difteri salgınını durdurmak için serumu taşıma görevini üstlenmesiyle başlar. Seppala, lider köpeği Togo ve diğer kızak köpekleriyle birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta sert hava koşulları, tehlikeli yollar ve köpeklerin yorgunluğu gibi pek çok engel bulunur. Togo, diğer köpeklere göre daha küçük ve hasta olduğu için görevde yer alması beklenmez. Ancak Seppala Togo'nun liderlik ve dayanıklılık konusundaki özelliklerini fark eder ve onu lider köpek olarak seçer.

24. Chip ve Dale: Kurtarma Timi (2022)

Yönetmen: Akiva Schaffer

Oyuncular: Andy Samberg, John Mulaney, Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg

Tür: Gizem, aile, komedi, aksiyon-macera, arkadaş

Süre: 1 sa 38 dk

Chip ve Dale: Kurtarma Timi, çizgi film dünyasının sevilen karakterleri Chip ve Dale'in maceralarını anlatan en iyi aksiyon komedi filmlerinden biri. Chip ve Dale, Los Angeles'ta yaşar. Televizyon dizileri çoktan yayından kalkmıştır ve ihtişamlı hayatları geride kalmıştır. Bir gün eski ekip arkadaşları gizemli bir şekilde kaybolur. Bunun üzerine eski dizilerindeki gibi kurtarma timi rolüne bürünerek arkadaşlarını ararlar.

25. Peter Pan & Wendy (2023)

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatahk, Joshua Pickering

Tür: Ergenlik çağı, aile, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 46 dk

1910'lu yıllarda geçen film, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere muhteşem bir senaryo sunar. Wendy Darling ve iki kardeşi Peter Pan'in yönetimindeki Neverland adasına giderler. Çocuklar orada peri tozu sayesinde uçmaya başlar. Bu sırada Kaptan Hook ve mürettebatıyla karşılaşırlar. Peter Pan ve arkadaşları, Kaptan Hook ile savaşmak ve Neverland'i savunmak zorunda kalırlar. J.M. Barrie'nin klasik masalının yeniden uyarlaması olan Peter Pan & Wendy, orijinal hikâyenin klasik öğeleriyle modern bir dokunuşu bir araya getiriyor.

26. Pete ve Ejderhası (2016)

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban, Oona Laurence, Isiah Whitlock Jr

Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 47 dk

Film, ormanda yalnız başına kalan Pete adlı küçük bir çocuğun Elliot ismindeki yeşil bir ejderhayla olan arkadaşlığını konu ediyor. Pete ve Elliot, yıllarca beraber yaşarlar ve böylece aralarında bir dostluk geliştirirler. Ancak Pete, ormandan ayrılıp insanlarla tanışmaya başladığında Elliot'ın varlığı tehlikeye girer. Pete Elliot'ı korumak için birçok şey yapmak zorunda kalır. Ailecek izlenebilecek film, masalsı öğeleri gerçek dünya ile birleştirir ve izleyicilere hoş bir sinema deneyimi sunmayı amaçlar.

27. Lady ile Sokak Köpeği (1955)

Yönetmen: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson

Oyuncular: Peggy Lee, Barbara Luddy, Larry Roberts, Bill Baucom, Bill Thompson

Tür: Romantizm, aile, komedi, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 20 dk

Bir Disney klasiği olan Lady ile Sokak Köpeği, bir banliyöde yaşayan Darling ailesinin Cocker Spaniel cinsi köpeği Lady'nin sokak köpeği Tramp'la yaptığı romantik yolculuğa odaklanır. Film, orijinal filmin klasik hikâyesine sadık kalarak canlı-aksiyon formatında çekilerek ve modern bir dokunuşla yeniden yorumlanıyor. En iyi macera aksiyon filmleri arasında yer alan Lady ile Sokak Köpeği'ni ailecek izleyerek keyifli bir sinema serüveni yaşayabilirsiniz.

28. Artemis Fowl (2020)

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire

Tür: Bilim kurgu, fantastik, suç, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 40 dk

Artemis Fowl, bir çocuk kitabı serisine dayanan fantastik macera filmi olarak karşımıza çıkıyor. Film, dâhiyane bir suçlu olan Artemis Fowl'un babasını kurtarmak için peri diyarına gitmesini ve burada hazine aramaya kalkışmasını konu alır. Artemis, perilerin güçlü teknolojileriyle baş edebilecek kadar zeki olmasına rağmen bir grup kötü kalpli kişiyle mücadele etmek zorunda kalır. Film, fantastik öğelerle dolu bir macera sunarak çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğlenceli bir seyir vadediyor.

29. Into The Woods (2014)

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine, Tracey Ullman.

Tür: Fantastik, aksiyon-macera, müzikal

Süre: 2 sa 6 dk

Film, Stephen Sondheim'ın aynı adlı Broadway müzikalinden esinlenerek beyaz perdeye taşınır. Hikâye, çeşitli Grimm Kardeşler masallarının karakterlerini içeren bir dünyada geçiyor. Fırıncı ve karısı, çocuk sahibi olmak için Cadı'nın verdiği bir görevi yerine getirmeye çalışırlar. Bunun için Kırmızı Başlıklı Kız, Jack(Fasulye Sırığı), Rapunzel ve Külkedisi gibi karakterlerle karşılaşırlar. Ancak bu masal dünyasında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmek gerektiği ortaya çıkar. Film, müzikalleri seven ve masalları farklı bir bakış açısıyla görmek isteyen izleyiciler için keyifli bir seçenek olabilir.

30. Alice Harikalar Diyarında (2010)

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Mia Wasikowska, Matt Lucas

Tür: Aile, fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 52 dk

Klasik bir hikâyeyi Tim Burton dokunuşu ile izlerken çok keyif alacaksınız. Alice Harikalar Diyarında, genç Alice'in fantastik bir dünyaya düşmesi ve burada Şapkacı, Kızıl Kraliçe, Beyaz Tavşan ve diğer ilginç karakterlerle karşılaşmasını anlatıyor. Alice, bu dünyada geçirdiği maceralar sırasında kendi kimliğini ve özgürlüğünü keşfeder. En iyi 10 aksiyon filmleri arasında yer alan yapım, fantastik öğelerle dolu bir macera arayanlar için keyifli bir seçenek olabilir.

31. Rapunzel (2010)

Yönetmen: Nathan Greno, Byron Howard

Oyuncular: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, M.C Gainey, Jeffrey Tambor

Tür: Aile, fantastik, animasyon, aksiyon-macera, müzikal

Süre: 1 sa 43 dk

Kuşkusuz, en iyi aksiyon animasyon filmlerinden biri olan yapım, Grimm Kardeşler'in ünlü peri masalı Rapunzel hikâyesine dayanır. Hikâye, genç bir prenses olan Rapunzel'in cadı tarafından kaçırılması ve bir kuleye hapsedilmesiyle başlar. Rapunzel, saçlarını kullanarak kuleden kaçmayı başarır ve kaçarken kendisine yardım eden hırsız Flynn Rider ile karşılaşır. Bu ikili macera dolu bir yolculuğa çıkar ve Rapunzel, gerçek kimliğini ve hayatı keşfeder.

32. Pers Prensi: Zamanın Kumları(2010)

Yönetmen: Mike Newell

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred Molina, Richard Coyle, Toby Kebbell

Tür: Fantastik, aksiyon-macera

Süre: 1 sa 58 dk

Film, Pers Prensi Dastan'ın hikâyesini konu alır. Dastan, sarayda bir yetimken kraliyet ailesi tarafından evlat edinilir ve kralın en sevdiği oğlu hâline gelir. Daha sonra Dastan, bir suikast ile suçlanır ve bu nedenle Tamina adlı bir prensesle kaçmak zorunda kalır. Birlikte gizli bir silah olan Kumların Zamanı'nı korumak için mücadele ederler. Film, efsanevi Pers hikâyesini canlandıran etkileyici görsel efektler ve aksiyon dolu bir hikâye sunuyor.

33. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)

Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore

Oyuncular: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt

Tür: Polisiye, aile, komedi, animasyon

Süre: 1 sa 53 dk

Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zootropolis'te geçen bir animasyon filmi. Bir tavşan olan Judy Hopps, farklı hayvanların bir arada yaşadığı şehirde polis memuru olarak çalışır. Judy, şehirde yaşanan gizemli bir olayın soruşturmasını yapmak üzere atanır ve kendisine yardımcı olması için tilki Nick Wilde ile iş birliği yapar. İki hayvan arasında başlangıçta güvensizlik olsa da zamanla birlikte çalışarak şehirdeki hayvanların yaşadığı sorunu çözmek için birlik olurlar. Film, ırk ayrımı ve ön yargı gibi konuları ele alırken macera ve komedi öğelerini harmanlıyor.

34. Boston Strangler (2023)

Yönetmen: Matt Ruskin

Oyuncular: Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Bill Camp, Morgan Spector

Tür: Drama, tarih, gerilim, suç

Süre: 1 sa 53 dk

En iyi aksiyon dram filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan yapım, Boston Strangler cinayetleriyle bağlantı kuran gazeteci Loretta McLaughlin'in hikâyesini ele alır. Film, 1960'larda yaşanan gerçek olaylardan esinlenir. Gizemli katil, git gide daha fazla kurbanın peşine düşerken Record-American gazetesi muhabiri Loretta ise araştırmasını meslektaşı Jean Cole ile birlikte yürütmeye çalışır. Bu sırrı gizleyen ikili, kendilerini o dönemde yaygın olan cinsiyetçilik engeliyle karşı karşıya bulur. İkili, her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir maceraya atılırlar.

35. Black Panther: Wakanda Forever(2022)

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta

Tür: Aksiyon-macera, bilim kurgu

Süre: 2 sa 43 dk

En iyi aksiyon bilim kurgu filmleri arasında gösterilen Black Panther: Wakanda Forever, Marvel evrenindeki Black Panther karakterinin devam filmi özelliğini taşıyor. Film, Wakanda'nın kültürü ve mirası üzerine daha fazla odaklanıyor. Bir Marvel Studios senaryosu olan filmde Kraliçe Ramonda, M'Baku, Shuri, Okoye ve Dora Milaje; Kral T'Challa'nın ölümünden sonra savaşçı ve işgalci dünya güçlerine karşı ülkelerini savunmak için savaşır. Wakandalılar bu yeni döneme alışmaya çalışırken kahramanlarımız, savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelir. Bu birliktelik sayesinde Wakanda krallığı için yeni bir yol çizilmeye başlar.