Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

Komedi filmleri sinema dünyasında uzun bir geçmişe sahip ve izleyicileri güldürmek için kullanılan en popüler türlerden biri. İnsanlar, hayatın zorluklarından biraz olsun uzaklaşmak ve kahkahalarla dolu birkaç saat geçirmek için komedi filmlerini tercih ederler. Komedi filmleri, farklı konuları ele alabilir ve farklı türlerle harmanlanabilir. Bazıları absürd ve saçma, bazıları ise düşündürücü olabilir. Ancak tüm komedi filmlerinin ortak bir amacı vardır: izleyicileri güldürmek ve keyifli bir deneyim sunmak. Sizin için en iyi komedi filmlerini seçtik. İşte o filmler!

1. Aşkın (500) Günü (2009)

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend

Türü: Romantizm, Romantik Komedi, Drama, Komedi

Süre: 1 saat 35 dakika

Imdb puanı: 7.7

"Aşkın (500) Günü" filmi, romantik komedi türünde yer alan ve 2009 yılında gösterime giren bir yapım. Tom adındaki genç bir adam, işinde mutsuz olan bir yazar olarak hayatına devam ederken, Summer adında güzel bir kadınla tanışır. Tom, Summer'a aşık olur ve onunla bir ilişki yaşamak ister. Ancak Summer, sadece bir yaz aşkı olarak görür ve ileride bir şeyler olamayacağını söyler. Tom, bu duruma alışmakta zorlanır ve ayrılık sonrası hayatı zorlu bir süreç haline gelir. Film, aşkın hayal kırıklıklarını, umutlarını ve gerçekleri yansıtır.

2. Gerçek Kahraman (2021)

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

Türü: Bilim Kurgu, Komedi, Aksiyon-Macera

Süre: 1 saat 55 dakika

Imdb puanı: 7.1

Başrollerinde Mark Wahlberg ve Connie Britton'un yer aldığı film, gerçek bir hayat hikayesine dayanır. Film, 2013 yılında Boston Maratonu sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan eski bir asker olan Tommy Saunders'ın hikayesini anlatır. Tommy, olayın ardından soruşturmanın bir parçası haline gelir ve saldırının faillerinin bulunmasında önemli bir rol oynar. Film, Boston halkının dayanışması, insanların acıya verdiği tepkiler ve kahramanlığın farklı yönleri gibi temaları ele alırken, gerilim dolu bir atmosfer yaratmayı da başarır.

3. Büyük Budapeşte Oteli (2014)

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

Türü: Drama, Komedi, Suç

Süre: 1 saat 39 dakika

Imdb puanı: 8.1

Başrollerinde Ralph Fiennes, Tony Revolori ve Saoirse Ronan'ın yer aldığı film, hayali bir Avrupa ülkesinde yer alan bir otelin hikayesini anlatır. Otelin başkanı Monsieur Gustave, zengin müşterilerine aşırı derecede bağlıdır ve onlarla yaşadığı romantik ilişkiler de meşhurdur. Bir müşterisi öldürüldüğünde, Monsieur Gustave cinayetle suçlanır ve tutuklanır. İşte film, Gustave'in masumiyetini kanıtlamak için verdiği mücadeleyi ve otelde yaşanan olayları konu alırken, Wes Anderson'un yönetmenliğiyle renkli ve görsel açıdan etkileyici bir dünyaya da sahip olmaktadır.

4. Evde Tek Başına (1990)

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

Türü: Aile, Komedi

Süre: 1 saat 43 dakika

Imdb puanı: 7.7

Başrolünde Macaulay Culkin'un yer aldığı film, genç bir çocuğun kış tatili için ailesiyle birlikte Fransa'ya gitmeyi unutması sonucu evde tek başına kalması ve hırsızlarla başa çıkma macerasını anlatır. Küçük Kevin, ailesi evden çıkarken uyuyakalır ve sabah uyandığında evde tek başına olduğunu fark eder. Başlarda çok eğlenen Kevin, ancak bir süre sonra evlerine girmeye çalışan hırsızlarla karşı karşıya kalır ve onlarla mücadele etmek zorunda kalır. Film, çocukluğun özgürlüğü, yalnızlık hissi, aile bağları ve hayatta kalma mücadelesi gibi temaları ele alırken, Macaulay Culkin'in oyunculuğu ve filmde yer alan eğlenceli sahnelerle de unutulmaz bir komedi klasiği haline gelmiştir.

5. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999)

Yönetmen: Gil Junger

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt

Türü: Romantizm, Romantik Komedi, Ergenlik Çağı, Komedi

Süre: 1 saat 37 dakika

Imdb puanı: 7.3

"Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi", 1999 yılında gösterime giren bir romantik komedi filmi. Başrollerinde Heath Ledger ve Julia Stiles'in yer aldığı film, William Shakespeare'in "The Taming of the Shrew" adlı oyunundan uyarlanmış. Film, zengin bir genç olan Patrick'in, lise öğrencisi ve aynı zamanda babası tarafından evlenene kadar erkek arkadaş edinmesi yasaklanan Kat ile olan ilişkisini konu alır. Patrick, Kat'i etkilemek için her yolu dener ve nihayetinde başarılı olur. Film, gençlik dönemi aşkı, arkadaşlık ve aile bağları gibi konuları ele alırken, seyircilere keyifli bir deneyim sunar.

6. Bebek Firarda (1994)

Yönetmen: Patrick Read Johnson

Oyuncular: Lara Flynn Boyle, Joe Mantegna, Joe Pantoliano

Türü: Aile, Komedi, Suç, Aksiyon-Macera

Süre: 1 saat 39 dakika

Imdb puanı: 6.2

"Bebek Firarda", 1994 yılında gösterime giren bir aile komedisi filmi. Film, üç hırsızın, Chicago'daki bir müzede bulunan çok değerli bir bebek heykelini çalmak için giriştikleri planın başarısız olmasının ardından, bebek heykelini bir bebek arabasına koyup yanlışlıkla bir kadının arabasına bırakmalarıyla başlar. Kadın, bebek heykelinin gerçek bir bebek olduğunu sanarak ona bakmaya karar verir ve hırsızlar tarafından takip edilirler. Film, bebeği korumak için çılgınca bir kaçış macerasına dönüşür. Başrollerinde Joe Mantegna ve Lara Flynn Boyle'un yer aldığı film, aile dostu bir komedi olup, aynı zamanda çocukların da keyifle izleyebileceği bir yapım olarak tanınmaktadır.

7. Aman Tanrım (2003)

Yönetmen: Tom Shadyac

Oyuncular: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman

Türü: Komedi, Fantastik

Süre: 1 saat 41 dakika

Imdb puanı: 6.8

"Aman Tanrım", 2003 yılında gösterime giren bir komedi filmi. Başrollerinde Jim Carrey ve Jennifer Aniston'un yer aldığı film, bir bankada çalışan Bruce Nolan'ın hayatını konu alır. Bruce, her şeyin yolunda gitmediğini düşündüğü hayatına sinirlenir ve Tanrı'ya kızar. Tanrı, Bruce'ın kendisinin ne kadar zor bir iş yaptığını anlaması için ona Tanrı güçlerini verir ve ona hayatını kontrol etme gücü verir. Bruce, bu gücü kötüye kullanırken, hayatının yanlış yolda olduğunu anlar ve hayatını düzeltmek için çalışmaya başlar. Film, hayatın anlamı, kendini gerçekleştirme ve aşk gibi konuları ele alırken, Jim Carrey'nin muhteşem oyunculuğu ile izleyicilere keyifli bir deneyim sunar.

8. Çılgın Bir Gece (2010)

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg

Türü: Romantizm, Komedi, Suç

Süre: 1 saat 28 dakika

Imdb puanı: 6.3

"Çılgın Bir Gece", 2010 yılında gösterime giren bir komedi filmidir. Başrollerinde Steve Carell ve Tina Fey'in yer aldığı film, evliliklerinde sıkılmış olan Phil ve Claire'un bir çılgınlık yaparak geceyi değiştirme isteğiyle başlar. İkili, restoranda ayakta kalmak için başka bir müşterinin rezervasyonunu kullanır, ancak bu müşteri başlarını büyük belaya sokacak bir çifttir. Maceranın ortasında, Phil ve Claire, bir çantayı yanlışlıkla alırlar ve kendilerini kötü adamlar, dedektifler ve şiddet dolu olayların ortasında bulurlar. Film, aksiyon ve komedinin harmanlandığı bir yapım olup, Steve Carell ve Tina Fey'in eşsiz oyunculuğu ile izleyicilere keyifli bir deneyim sunar.

9. Şeytan Marka Giyer (2006)

Yönetmen: David Frankel

Oyuncular: Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier

Türü: Drama, Komedi

Süre: 1 saat 49 dakika

Imdb puanı: 6.9

"Şeytan Marka Giyer", 2006 yılında gösterime giren bir moda endüstrisi komedi filmidir. Başrollerinde Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'un yer aldığı film, bir moda dergisinde çalışan genç bir kadının hikayesini konu alır. Andy Sachs, moda dünyasında başarılı olmak isteyen bir gazeteci adayıdır. Başarılı bir moda editörü olan Miranda Priestly'nin asistanı olmasıyla hayatı değişir. Ancak, işi onu özel hayatından uzaklaştırır ve onu zorlu bir yolculuğa sürükler. Film, moda endüstrisi, iş-aile dengesi ve kendini gerçekleştirme gibi konuları ele alırken, oyunculuk performansları ve moda dünyasındaki gerçekçi tasvirleriyle de dikkat çeker.

10. Celal ile Ceren (2013)

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Dilşah Demir

Türü: Romantizm, Romantik Komedi, Komedi

Süre: 1 saat 54 dakika

Imdb puanı: 3.1

"Celal ile Ceren", 2013 yılında gösterime giren bir romantik komedi filmi. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı film, birbirinden tamamen farklı iki karakterin hikayesini anlatır. Celal, işsiz ve serseri bir adamdır. Ceren ise onun tam tersi, düzenli bir hayatı olan bir bankacıdır. İkisi bir araya geldiğinde, başlarda birbirlerine uyumsuz görünse de, zamanla birbirlerine aşık olurlar. Ancak, aşklarının önündeki engelleri aşmak hiç de kolay olmayacaktır. Film, aşkın gücü, farklı karakterlerin bir araya gelmesi, hayatta kalmak için savaşma gibi temaları ele alırken, Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın oyunculuk performansları ile de dikkat çeker.