MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neredeyse yok gibiydi! Emma Chamberlain, Vogue World tarzıyla gündem oldu

Neredeyse yok gibiydi! Emma Chamberlain, Vogue World tarzıyla gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emma Chamberlain, Paris'teki Vogue World 2024'te gecenin en cesur isimleri arasında yer aldı. Kıpkırmızı görünüm, vücudu saran deri yere kadar uzanan bir etek ve kaçırılmayacak kadar küçük bir örgü sütyen üst ile kombinini tamamlandı.

Neredeyse yok gibiydi! Emma Chamberlain, Vogue World tarzıyla gündem oldu

Paris'te düzenlenen Vogue World 2024, hem podyumda hem de podyum dışında pek çok unutulmaz anın yaşanmasını sağladı. Etkinlik başlamadan kısa bir süre önce yıldızlarla dolu kırmızı halıda Cara Delevingne, Normani ve Emma Chamberlain gibi ünlüler en cesur kıyafetleriyle boy gösterdi.

Gecenin en cüretkâr tasarımlarından birine imza atan isim ise Emma Chamberlain oldu.

Ekran Alıntısı

Chamberlain'in görünümü daracık, kesinlikle seksi ve modern bir şekilde de olsa tamamen teni sergilemeye yönelikti.

uoıup

Emma Chamberlain, Paris Moda Haftası kapsamında Vogue World'de kırmızı halıda göğüs altını gösteren ince askılı sütyen üstüyle dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki YouTuber, minik parçayı, ayaklarının dibinde küçük bir kuyruğa dönüşen bordo renkli yüksek belli deri bir etekle kombinledi.

Chamberlain'in vücuda oturan siluetini yaratan Rick Owens oldu. Elbette, kırmızı halıda crop top yeni bir şey değil ancak Chamberlain'in mikro boyutlu üstü bu trendi daha da avangart bir yöne itti.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 yılının 'yaşayan en güzel kadını' seçildi! Yorumlar gecikmedi2024 yılının 'yaşayan en güzel kadını' seçildi! Yorumlar gecikmedi
Artık Dilan Polat ile koğuş arkadaşı ama 'konuşmuyorlar'Artık Dilan Polat ile koğuş arkadaşı ama 'konuşmuyorlar'
Bir döneme damga vuran güzel model yıllar sonra podyumda!Bir döneme damga vuran güzel model yıllar sonra podyumda!
Anahtar Kelimeler:
Vogue
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den ilk hamle geldi!

Arda Güler'den ilk hamle geldi!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...

Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...

Fenomen isimle nişanlandı! Yorum yağdı

Fenomen isimle nişanlandı! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.