Neredeyse yok gibiydi! Emma Chamberlain, Vogue World tarzıyla gündem oldu

Paris'te düzenlenen Vogue World 2024, hem podyumda hem de podyum dışında pek çok unutulmaz anın yaşanmasını sağladı. Etkinlik başlamadan kısa bir süre önce yıldızlarla dolu kırmızı halıda Cara Delevingne, Normani ve Emma Chamberlain gibi ünlüler en cesur kıyafetleriyle boy gösterdi.

Gecenin en cüretkâr tasarımlarından birine imza atan isim ise Emma Chamberlain oldu.

Chamberlain'in görünümü daracık, kesinlikle seksi ve modern bir şekilde de olsa tamamen teni sergilemeye yönelikti.

Emma Chamberlain, Paris Moda Haftası kapsamında Vogue World'de kırmızı halıda göğüs altını gösteren ince askılı sütyen üstüyle dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki YouTuber, minik parçayı, ayaklarının dibinde küçük bir kuyruğa dönüşen bordo renkli yüksek belli deri bir etekle kombinledi.

Chamberlain'in vücuda oturan siluetini yaratan Rick Owens oldu. Elbette, kırmızı halıda crop top yeni bir şey değil ancak Chamberlain'in mikro boyutlu üstü bu trendi daha da avangart bir yöne itti.







