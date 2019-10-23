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Neriman Köksal'ı ölümünü 20. yılında anıyoruz. Neriman Köksal kimdir? Neriman Köksal ne zaman ve neden hayatını kaybetti? İşte Neriman Köksal filmleri

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Vefatının 20. yılında unutulmayan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Neriman Köksal kimdir? Ne zaman öldü? Neriman Köksal'ın filmleri hangileridir? Neriman Köksal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Neriman Köksal'ı ölümünü 20. yılında anıyoruz. Neriman Köksal kimdir? Neriman Köksal ne zaman ve neden hayatını kaybetti? İşte Neriman Köksal filmleri

Başarısını rol aldığı 400'e yakın filmle kanıtlayan sinema ve dizi oyuncusu Neriman Köksal, vefatının 20. yılında da unutulmadı. Peki, ölümünün 20. yılında anılan Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriyesi Neriman Köksal kimdir? Nerelidir? İşte detaylar...

NERİMAN KÖKSAL KİMDİR?

Gerçek adı Hatice Kökçü olan usta oyuncu, 17 Mart 1928'de İstanbul'un Rami semtinde dünyaya geldi. Çocukluğu Feriköy'de geçen ve erken yaşta babasını kaybeden Köksal, 1949'da Metin Erksan'ın yönetmen abisi Çetin Karamanbey tarafından keşfedildi.

Köksal, Karamanbey'in Refik Halid Karay'ın "Çete" romanından aynı isimle uyarladığı filmdeki "Rus prensesi Nina" rolüyle 1950'de sinemaya adım attı. Fazla heyecanlandığı için çekimlerin yarısında seti bırakmak istese de ısrarlar üzerine devam eden Köksal, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasına girdi.

TİYATRO SERÜVENİ UZUN SÜRMEDİ

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Neriman Köksal, sinemaya olan ilgisi ve bu alandaki şöhreti giderek artarken hayatını sinemaya adadı ve 400'e yakın filmde rol aldı. Suat Derviş'in eserinden sinemaya uyarlanan 1959 yapımı "Fosforlu Cevriye" filminde büyük çıkış yakalayan Köksal, "Afet-i Devran Neriman" ve "Fosforlu Cevriye" olarak anılmaya başladı.

Köksal, bir röportajında erkek gibi büyüdüğünü, her çantasında mutlaka bir tespih taşıdığını belirterek, kendisini "Kabadayı bir kadınım" şeklinde tarif etti. Verdiği demeçlerde tiyatrodan hoşlanmadığını, gelen teklifleri de reddettiğini ifade eden Köksal, buna rağmen 1965-1966'da Sadri Alışık ve Hulusi Kentmen'le beraber sahneye çıktı.

Köksal, Zeki Müren sayesinde yaklaşık 10 yıl sahnelerde şarkı söylerken unutma korkusuyla şarkı sözlerini zaman zaman avucunun içine yazdı.

ANNE ROLLERİNİN ARANAN YÜZÜYDÜ

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İşinde çok dikkatli ve titiz çalışan, bir dönem günde ortalama 3 film için setten sete koşan oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, rolleri, setleri veya elbiseleri hiç karıştırmadığını söyleyerek, "İşimde çok dikkatliyimdir. Erken yatarım, çok erken kalkarım. Akşamdan da nerede ne taktım, ne giydim hepsini yazarım." dedi.

Neriman Köksal, "anne" rollerinin de aranan yüzü olurken yeğeni Mustafa Volkan Öylek ve eşi Seher'in 9 yaşındaki kızı Nazlı Buse Öylek'i 1999'da evlat edindi.

71 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

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Aynı yıl yakalandığı kanserle bir sene boyunca mücadele eden Köksal, hasta yatağında son günlerinde yakın arkadaşlarına en çok, "Acı çekiyorum. Ayağa kalkamadığım ve oyunculuk yapamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum." sözlerini sarf etti.
Tedavi gördüğü İstanbul'daki Surp Agop Hastanesinde 24 Ekim 1999'da 71 yaşındayken hayatını kaybeden Köksal'ın cenazesi, Şişli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

'BİR YURDUM İNSANI: NERİMAN KÖKSAL'

Vefatından sonra gazeteci Nebil Özgentürk, sanatçıyla ilgili "Bir Yudum İnsan: Neriman Köksal" isimli bir belgesel hazırladı.

NERİMAN KÖKSAL'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

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Şeker Alalım / Ali Baba adlı plağı 1965 yılında çıkaran Neriman Köksal, "Çete", "Hürriyet Şarkısı", "Leylaklar Altında", "Ölüm Korkusu", "Battal Gazi Geliyor", "Kaybolan Gençlik", "Yangın", "Kara Bela", "Tilki Leman", Fosforlu Cevriyem", "Erkek Fatma", "Tatlı Bela", "Son Tren", "Fakir Gencin Romanı", "Çalıkuşu", "Kızım Duymasın", "Gülşah", "Çilekeş", "Bedel", "Sultan" ve "Acı Gurbet" filmlerinin yanı sıra son yıllarında "Evdekiler" ve "Bizim Mahalle" dizilerinde de oyunculuk yaptı.

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