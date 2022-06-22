Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Neşet Ertaş’ın hayatını konu alacak olan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Neşet Ertaş’ın hayatını konu alacak olan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı

22.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi beğenilen yapımlara imza atan Dijital Sanatlar'ın saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş", 23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Neşet Ertaş’ın hayatını konu alacak olan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamaya göre, filmin senaryosu Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanarak, Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı. Filmde, Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, çocukluğunu Onur Efe Şahin, gençliğini ise Bektaş Dolu canlandırırken, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü müzisyen Zara üstlenecek.

"Garip Bülbül Neşet Ertaş" adlı filmde Timuçin Esen yeniden Müslüm Gürses rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.

OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ

1

Filmin oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin de yer alıyor.

Müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstleneceği filmin yönetmen koltuğuna ise Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturacak. İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya'da çekilecek filmin görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin, kostüm tasarımcısı Baran Uğurlu olacak.

Neşet Ertaş'ın hayatına saygı duruşu niteliği taşıyan, okuma provalarıyla birlikte ön hazırlıkları tamamlanan filmin çekimleri, 27 Haziran'da başlayacak. (AA)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (17 Haziran 2022)Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (17 Haziran 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyicisiyle buluştu! Galası ünlüler geçidine döndüİzleyicisiyle buluştu! Galası ünlüler geçidine döndü
Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar olduSosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu
Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!
Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.