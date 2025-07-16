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Nesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası 557 bin TL!

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde (nesli tükenme tehdidi altındaki türler) yer alan geyik böceği (Lucanus cervus), Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görüntülendi. İnternetten yaptıkları araştırmada böceği öldürmenin cezasının 557 bin TL olduğu öğrenen köy sakinleri, sabaha kadar misafir ettikleri böceği tekrar doğaya bıraktılar.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası 557 bin TL!

Sivas Yıldızeli'ne bağlı Sarıkaya Köyü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan "lucanus cervus" görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası 557 bin TL! 1

BÖCEĞİ KAVANOZA KOYDULAR

Köy sakini Ali Kaçan ve arkadaşları, evlerinin önünde oturup sohbet ettikleri sırada üzerlerine bir böcek düştü. Daha önce hiç görmedikleri böcek hakkında internetten inceleme yapan arkadaşlar, söz konusu canlının Türkiye'de nadir görülen geyik böceği olduğunu fark etti.

Kaçan ve arkadaşları, öldürmenin cezasının 557 bin TL öğrendikleri böceğe zarar vermemek için bir kavanoz içerisine koydu. Böceği kayıt altına alan Kaçan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası 557 bin TL! 2

"SABAHA KADAR MİSAFİR ETTİK"

Köy sakini Ali Kaçan, böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Dün akşam arkadaşlarımızla otururken havandan üzerimize bir böcek düştü. Böceği incelediğimizde daha önce böylesini görmediğimi söyledim. İnternetten araştırdıktan sonra bu böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendik. Daha sonra bu hayvanı sabaha kadar misafir ettik. Bu böceği tekrar doğaya bırakacağız. Biz hiçbir canlı hayvanı incitmeyiz" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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